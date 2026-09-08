מיכאל בן ארי בהתייחסות לעתידו הפוליטי

מיכאל בן ארי ומשה פייגלין ( דוברות מפלגת זהות )

חבר הכנסת לשעבר ד"ר מיכאל בן ארי הודיע היום (שלישי) כי לא יתמודד בבחירות הקרובות, והבהיר כי החלטתו אינה קשורה למשפט המתנהל בעניינו. בעקבות הודעתו, ברוך מרזל פרסם פנייה אישית לבן ארי וקרא לו להצטרף לאחת הרשימות שמעוניינות בו ולא להישאר מחוץ לכנסת.

"הבהרה: מציע לכל הגורמים שמרבים לדבר בשמי בשבועיים האחרונים, להתרכז בעצמם", כתב בן ארי. "כשיש לי מה להגיד ויש צורך, אני יודע לעשות את זה מצוין בלי מתווכים". בהמשך הבהיר באופן חד-משמעי את כוונותיו לקראת הבחירות: "לשאלת רבים: אינני מתמודד בבחירות הקרובות ללא שום קשר למשפט שלי שמתנהל בימים אלה. מאחל ומייחל להצלחה רבה לגוש הימין". בן ארי הוסיף כי בכוונתו להמשיך בפעילותו מחוץ לכנסת: "נזכיר: הכנסת היא כלי חשוב ומשמעותי לשרת את עם ישראל, אבל נותרו עוד כמה דרכים לעשות זאת, ובע״ה מתכוון להמשיך ככל יכולתי, במלאכת הקרב על התודעה". הודעתו מגיעה לאחר שבחודש מאי הודיעו בן ארי ומשה פייגלין על ריצה משותפת במסגרת מפלגת זהות. אלא שבהמשך, לאחר האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' לפייגלין, הביעו בסביבתם של בן ארי וברוך מרזל אכזבה וכעס מהמהלך. גורמים בסביבתם אמרו אז לסרוגים כי האיחוד במתכונתו אינו מייצג אותם וכי אין בכוונתם להצביע לרשימה. בסביבת בן ארי הביעו אכזבה עמוקה מכך שלטענתם הוא כלל לא נלקח בחשבון במסגרת ההסכם, למרות הריצה המשותפת שעליה הכריזו בן ארי ופייגלין חודשים קודם לכן.

סמוטריץ' ופייגלין ( ללא קרדיט )

הגורמים טענו אז כי מאז הצטרפותו של בן ארי לזהות חל זינוק בכוחה בסקרים, ובחלק מהמדידות היא אף הכפילה ושילשה את כוחה. לדבריהם, פייגלין היה מודע לתרומה שהביאה הצטרפותו של בן ארי להתחזקות המפלגה, ולכן הם התקשו להבין כיצד נחתם האיחוד החדש מבלי שבן ארי נלקח בחשבון.

בעקבות הדברים פנה אליו מרזל באופן פומבי וביקש ממנו למעשה לשקול מחדש את החלטתו. "מיכאל, אני פונה אליך בשם הרבה חברים שמרגישים בדיוק כמוני: אם אתה לא רץ לכנסת, לא יהיה לנו למי להצביע".

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מרזל טען כי האפשרות להצטרפותו של בן ארי למרוץ עדיין קיימת: "יש היום כמה רשימות שמעוניינות שתצטרף אליהן, ואני קורא לך, אל תישאר בחוץ. הצטרף לאחת מהרשימות שרוצות אותך, כדי שלאנשים שמאמינים בדרך שלנו יהיה בשביל מי לפעול, בשביל מי להילחם ובשביל מי להצביע".

את פנייתו חתם במסר ישיר לבן ארי: "אנחנו צריכים אותך בתוך המערכת, לא מחוצה לה".