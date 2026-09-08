פסטיבל M3F Fest בפיניקס, אריזונה, הפתיע כשפרסם את הליינאפ המעודכן לאירוע שייערך ב-5 וב-6 במרץ 2027 - ללא האמנית האמריקאית Jane Remover. במקומה נכנס להרכב Flying Lotus.

הפסטיבל לא התייחס באופן רשמי לסיבה להסרתה של המוזיקאית, אך הצעד מגיע כחודש לאחר שהאמנית הציבה אולטימטום פומבי: להסיר את ההרכב הישראלי Temper City מהתוכנית, אחרת היא לא תעלה על הבמה. כך על פי הפרסום אמש (שני) באתר מאקו.

לפני כחודש פרסמה רימובר בסטורי באינסטגרם הודעה חריפה: "תורידו את להקת צה"ל הזאת מהליינאפ או שאני לא מופיעה". האמנית, שזכתה לפופולריות בקרב קהל צעיר בארצות הברית, ניסתה ככל הנראה ללחוץ על הפסטיבל לבחור בינה לבין ההרכב הישראלי. אלא שהפסטיבל בחר - והבחירה הייתה ברורה: Temper City נשארים.

הרכב ישראלי שכבש את אמריקה

Temper City, הרכב אלט-רוק מלוס אנג'לס, הפך בתחילת השנה לסיפור הצלחה ישראלי בלתי צפוי. השיר הראשון שלהם, Self Aware, הפך ללהיט ויראלי בטיקטוק והוביל את ההרכב למקום הראשון במצעד Alternative Airplay של בילבורד ביולי האחרון. ההישג המרשים הזה הגיע כאשר להרכב היו רק שני שירים בסך הכל - תופעה נדירה בתעשיית המוזיקה האמריקאית.

מגמה של עמידה מול לחץ

המקרה של פסטיבל M3F מצטרף לשורה של אירועים תרבותיים שבחרו לעמוד מול לחצים להדרת אמנים ישראליים. בחודשים האחרונים נרשמו מספר מקרים דומים, כאשר גופי תרבות שונים בחרו שלא להיכנע לדרישות לחרם. איגוד השידור האירופי, למשל, שינה כללים שונים בתחרות האירוויזיון, אך לא הצליח למנוע את השתתפותה של ישראל.

נכון לעכשיו, גם Temper City וגם ג'יין רימובר לא הגיבו באופן רשמי למקרה. הפסטיבל ממשיך בהכנות לאירוע במרץ הקרוב, כאשר ההרכב הישראלי נותר חלק מהליינאפ המרשים שכולל עשרות אמנים בינלאומיים.