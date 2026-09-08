חוששים מטראמפ וישראל: הבריטים מרגיעים מאחורי הקלעים

לאחר שהתקשורת הבריטית דיווחה במהלך השבוע האחרון כי המהלך הבריטי להטלת סנקציות על ישראל צפוי להיות רחב ודרמטי, גורמים בממשלת הממלכה ממהרים להכחיש ולצמצם את חשיבות העיצומים, מחשש לתגובה ישראלית אמריקאית.

על פי הדיווח של חדשות בלומברג, גורמים בסביבת שר החוץ הבריטי העבירו מסרים בהולים לבית הלבן וסביבת הנשיא, שהודיעו כי הסנקציות על ישראל יהיו לדבריהם 'סמליות בלבד' וכי לא ישפיעו על יחסי המסחר בין ישראל ובריטניה, או על שיתופי הביטחון בין המדינות.

על פי סביבת שר החוץ מטרת הסנקציות היא להעלות לשיח את נושא הבנייה ב-E1 וכי "לא תהיה להן השפעה של ממש על היחסים הרחבים בין בריטניה לישראל בתחומי הסחר והביטחון".

בסביבת טראמפ ומחוקקים רבים בארצות הברית כבר הזהירו בעבר כי סנקציות על ישראל ייתפסו כמהלך הנוגד אינטרסים אמריקאים, ויגררו השלכות ליחסים, במיוחד כאשר הנשיא טראמפ לא מרוצה מהיחסים עם בריטניה כבר תקופה ארוכה.