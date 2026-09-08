מהעבר להווה: החשיפות שסיבכו את ראשי הממשלה

רבין שרון ואולמרט ( אבשלום ששוני / פלאש90; ויקימדיה )

הסערה הציבורית שעוררה חשיפת העיתון "הארץ" לפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל לכאורה מידע מודיעיני מוקדם ואזהרות דרמטיות לפני אסון השבעה באוקטובר, היא עוד חוליה בשרשרת ארוכה של מחדלים לכאורה שנחשפו על ידי התקשורת והשפיעו על המערכת הפוליטית כולה.

רה"מ יצחק רבין ז"ל ( פלאש90 )

מערכת היחסים המתוחה בין העיתונות לדרג הפוליטי בישראל הולידה לאורך השנים כמה מהפרשות המטלטלות ביותר במדינה. הדוגמה ההיסטורית הזכורה ביותר היא פרשת "חשבון הדולרים" משנת 1977, אז נחשף כי ללאה רבין ז"ל, רעיית ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל יש חשבון בנק פרטי פעיל בארה"ב והמעשה שנחשב עבירה פלילית באותם ימים הוביל להתפטרותו של רבין מראשות הממשלה לאחר שלקח אחריות מלאה על המקרה למרות שחשבון הבנק לא היה רשום על שמו.

רה"מ אריאל שרון ז"ל ( צילום: פלאש90 )

מאי יווני למעטפות כסף

בשנת 2003, התפוצצה "פרשת האי היווני", במסגרתה נחשפו חשדות כי איש העסקים דוד אפל שילם סכומים גדולים לגלעד שרון, בנו של רה"מ דאז אריאל שרון, במהלך שנחשד כעסקת שוחד (פרשה שנסגרה לבסוף מחוסר ראיות).

אולמרט מגיע לבית המשפט ( אבשלום שושני/ פלאש 90 )

ב-2008 הגיע תורו של רה"מ אהוד אולמרט עם פרשת "מעטפות הכסף": סדרת תחקירים, ובראשם חשיפת עדותו של משה טלנסקי על העברת מעטפות מזומנים ללשכת רה"מ בהיקף מאות אלפי דולרים, הפעילה על אולמרט לחץ ציבורי כבד שהוביל להתפטרותו ובהמשך גם להרשעתו ומאסרו.

נתניהו בבית המשפט ( מרים אלסטר / פלאש90 )

נתניהו על הכוונת

רה"מ המכהן בנימין נתניהו עמד לא פעם במרכזן של חשיפות עיתונאיות מהדהדות, ופרשה זכורה אחת היא "פרשת הסחיטה" אותה חשף בתקשורת עוד לפני שהיה ראש ממשלה, וזכתה מאז לכינוי העממי "פרשת הקלטת הלוהטת".

לאחר שזכה בבחירות לראשונה בשנת 1996, נחשפה שנה לאחר מכן פרשת "בר-און חברון" על ידי העיתונאית איילה חסון שעל פי המידע שהגיע לידיה עלה חשד כי רוני בר-און מונה ליועץ המשפטי לממשלה בלחץ ש"ס כדי להשיג עסקת טיעון לדרעי בתמורה לתמיכת ש"ס בנסיגה ישראלית מחברון. כתוצאה מכך בר-און התפטר מתפקידו כיועמ"ש כעבור יומיים בלבד.

ב-1999 נחשפה "פרשת הקבלן עמדי והמתנות", שנסגרה ללא אישום.

ב-2011 פורסם תחקיר המכונה "ביביטורס", שטען למימונים כפולים בטיסות רה"מ ומשפחתו לחו"ל והוביל לבדיקת מבקר המדינה ולחקירת משטרה.

שנים ספורות לאחר מכן, ב-2016, הגיעה חשיפה דרמטית נוספת , "פרשת הצוללות" (שמכונה כיום תיק 3000). התחקיר חשף כי עורך דינו ומקורבו של נתניהו, דוד שמרון, ייצג את התאגיד הגרמני "טיסנקרופ" בעסקאות ענק עבור חיל הים.

אף על פי שרה"מ נתניהו עצמו לא הוגדר כחשוד והמשטרה קבעה כי אין נגדו ראיות, הפרשה ממשיכה להעסיק את גורמי הביטחון ומתנגדי נתניהו עד היום, ומוזכרת מדי פעם במשפט שעדיין מתנהל נגדו על "תיקי רה"מ" המאוגדים.

מהומה בכנסת ( צילום: חיים גולדברג, סרוגים )

מבוכה שלטונית

במהלך השנים האחרונות פרחה בעיתונות הישראלית תופעה שמכונה "ציידי החשיפות" בשל עיתונאים בכירים ותיקים וצעירים שהעלו בחכתם פרשיות חסויות על מפורסמים שקשורים בשלטון ובמוקדי הכוח של החברה הישראלית.

ביניהם יש לציין את עמית סגל וחשיפת "פרשת גניבת המוח" של ח"כ יחיאל חזן ממחסן הכנסת, את העיתונאים רביב דרוקר אילנה דיין ובן כספית שפרסמו לאורך השנים תחקירים וחשיפות על רה"מ נתניהו ומשפחתו, ופרשיות רבות נוספות שנקשרו במינויים ציבוריים כגון רמטכ"לים ומקורבים לשלטון.

הפרשות שנחשפו על ראשי ממשלה ואישי ציבור וחשיפת "הארץ" האחרונה הסעירו את המערכות הביטחוניות והפוליטיות ומוכיחות פעם נוספת שסיפור עיתונאי אחד יכול לשנות את סדר היום הלאומי.