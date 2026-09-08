אביתר בנאי בווידוי מטלטל: "אני הולך למות, אני מרגיש מנותק"

אביתר בנאי ( (צילום: מרים אלסטר) )

אביתר בנאי פותח את השנה החדשה עם שיר חדש בשם "פעימת לב", שבו הוא חוזר לעסוק באמונה, בחיפוש הפנימי ובניסיון למצוא אחדות בתוך עולם מלא סתירות. לצד יציאת השיר, הוא שיתף טקסט אישי שבו הסביר מה עומד מאחורי המילים ומה המשמעות של "להיות אחד" עבורו.

האזינו לשיר החדש של אביתר בנאי - "פעימת לב"

"להיות מגוון אבל לא קרוע"

"להיות אחד זה שלום. זה להפוך את ההפכים למשהו מוליד ולא מתנגד", כתב בנאי. לדבריו, האחדות שעליה הוא מדבר מתחילה דווקא בתוכו: "להיות אחד זה להפסיק ללכת מכות עם עצמי. זה להיות מגוון אבל לא קרוע".

בנאי המשיך ותיאר את הרצון להיות נוכח באמת בכל רגע, בלי שהמחשבות מושכות לכיוון אחר: "זה להיות בתוך מה שאני עושה. לא עושה משהו אחד וחושב על משהו אחר. בלי פאניקה".

"להיות אחד שמחובר אל האחד"

השיר החדש נע בין כאב, חרדה ותחושת ניתוק לבין חיפוש אחר שקט, אמונה וחיבור. לאורך השיר חוזרת השורה "אני רוצה הכול, אבל הכול יש רק באחד״, ולצדה הקריאה: אחד, יחיד ומיוחד, היה, הווה ויהיה".

לקראת השנה החדשה סיכם בנאי במשאלה אישית: "השנה הזאת אני מאחל לעצמי להיות אחד שמחובר אל האחד. מתרגש לשתף בשיר אחד, להגיד שאני אוהב ולאחל שנה טובה ומתוקה".