נתניהו הודיע: זו המשוריינת החדשה בליכוד

טליק גואילי ( צילום: יוסי אלוני/פלאש90 )

ברקע הישורת האחרונה לקראת סגירת הרשימות לכנסת ה-26, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הבוקר (שלישי) על שריון מרגש ובעל משקל ערכי כבד ברשימת הליכוד: טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ הגיבור רס"מ רני גואילי ז"ל. רני ז"ל יצא בבוקר השבעה באוקטובר להילחם מיוזמתו ולמרות שהיה פצוע, והספיק להציל את חייהם של רבים בטרם נהרג וגופתו נחטפה לרצועת עזה. רני היה הראשון לצאת לקרב, והחטוף האחרון שהוחזר ארצה במסגרת מבצע "לב אמיץ" – מבצע מיוחד של צה״ל וכוחות הביטחון להשבתו.

לאורך כל הדרך הקשה, טליק ומשפחת גואילי הפגינו עוצמה יוצאת דופן, אמונה עמוקה ונחישות שלא נשברה גם ברגעים המורכבים ביותר. טליק נשאה את זכרו של רני בגאווה, הפיצה את גבורתו ואת ערכיו הציוניים, ונכנסה עמוק לליבם של אזרחי ישראל ורבים ברחבי העולם.

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טליק, משיאת משואה בטקס הממלכתי, הפכה את סיפורה האישי והכואב לשליחות ציבורית מעוררת השראה וכעת היא מצטרפת לשורות הליכוד כסמל לכוח, למסירות ולמחויבות למדינת ישראל.