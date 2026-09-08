מועמדו של וינטר מכחיש את השמועות: "לא היה ולא נברא"

עופר וינטר ( חיים גולדברג / פלאש90 )

דוידי בן ציון, סגן וממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון ומספר 8 ברשימת "עמך ישראל", התייחס היום (שלישי) בהרחבה לדיווח שלפיו שקל לפרוש מההתמודדות לכנסת והיה פתוח להצעות מצד הליכוד. בן ציון הכחיש כי ביקש שריון במפלגה והבהיר כי הוא נשאר לצדו של יו"ר מפלגתו עופר וינטר.

ב-ynet פורסם כי בן ציון שקל בימים האחרונים לפרוש מההתמודדות לכנסת, על רקע לחצים וחשש מפגיעה בגוש הימין. לפי הדיווח, הוא אף העביר מסר למקורבי ראש הממשלה בנימין נתניהו שלפיו הוא פתוח להצעות, אולם המהלך לא הבשיל.

( ארכיון (צילום: יח"צ) )

הבוקר פרסם בן ציון התייחסות מפורטת יותר ותקף את הטענות. "מאז השקת מפלגת עמך ישראל אני חווה התקפות, ספינים ושקרים של גורמים אינטרסנטיים המבקשים לפגוע בי ובעמך ישראל", כתב.

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בן ציון התייחס באופן ישיר לטענה הנוגעת לשריון בליכוד והכחיש אותה: "כך גם הערב, מתוך המילואים אני חווה ספין שקרי על פיו אני ביקשתי שיריון בליכוד. לא היה ולא נברא".

בסיום דבריו הבהיר בן ציון כי הוא ממשיך עם מפלגת עמך ישראל והביע תמיכה בוינטר: "אני גאה להיות חלק מנבחרת נהדרת בהובלת עופר וינטר שבאה לשנות ולהצעיד את עם ישראל קדימה. יחד נעשה ובעזרת השם יחד ננצח".