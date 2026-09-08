במקום "מישל": נועם בתן משחרר את השיר שכמעט הגיע לאירוויזיון

אחרי שייצג את ישראל באירוויזיון עם "מישל", נועם בתן חוזר לשיר שכמעט תפס את מקומו. היום הוא משחרר באופן רשמי את "Ma Vie", שהיה בין ארבעת השירים האחרונים שהתמודדו על הזכות לייצג את ישראל בתחרות.

השיר שכמעט נבחר

"Ma Vie" הוא שיר פרידה כואב המשלב עברית וצרפתית, ובמרכזו אהבה שכבר הגיעה לסופה - אבל עדיין מסרבת להיעלם. "אהובתי היה שלום, השארת לי בית משוגעים כאן בסלון, אז איך נשארת בי עד היום", שר בתן.

השיר אמנם נשאר מחוץ לאירוויזיון לאחר ש"מישל" נבחר, אבל עכשיו הוא סוף־סוף יוצא וזוכה להגיע אל הקהל.

השמות שמאחורי השיר

על יצירת "Ma Vie" חתומים נועם בתן, גל ג'ו כהן, אלמוג קריאף ופן חזות. על העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראים גל ג'ו כהן ופן חזות.

עכשיו, אחרי שנחשף השיר שכמעט ייצג את ישראל, גם הקהל יכול להחליט: האם "מישל" הייתה הבחירה הנכונה?