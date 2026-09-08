חבר מפלגתו של איזנקוט מנחית עליו מכה קשה

בעוד גדי איזנקוט מנסה לברוח מאמירות על הקמת ממשלה עם המפלגות הערביות, האלוף (במיל') גדעון שפר, המשובץ ב"עשיריית הכבוד" של מפלגת 'ישר!', קורא להקמת קואליציה עם המפלגות הערביות ומחלק שבחים חמים ליו"ר רע"ם, מנסור עבאס.

בראיון שקיים הבוקר (שלישי) לתוכניתו של שרון גל ברדיו 'גלי ישראל', התייחס שפר למפת המנדטים ולתרחישים להרכבת הממשלה הבאה.

"אני מקווה שהפער בין איזנקוט לליכוד יהיה מספיק גדול כדי שיוכל להרכיב קואליציה עם ערביי ישראל", הצהיר שפר.

כשנשאל על ידי המגיש שרון גל באופן ממוקד: "עם רע"ם? עם מנסור עבאס?", השיב שפר ללא הסתייגות: "עם מנסור עבאס. איש יקר, דרך אגב. הוא אחד מהאנשים היותר טובים".

דבריו של שפר, המשובץ במקום ה-119 הסמלי ברשימת הכבוד שחשפה המפלגה, מגיעים ברקע ניסיונותיו של איזנקוט לשדר קו ממלכתי ופנייה לקהלים רחבים במרכז ובימין.