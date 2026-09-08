דיווח: רה"מ שוקל לשריין את הח"כ לשעבר הסרוג 

נתניהו באוניברסיטת אריאל ( צילום: בן דורי, פלאש 90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לשריין את חבר הכנסת לשעבר יוני שטבון, כך פורסם היום (שלישי) בוואלה. שמו של שטבון עלה במסגרת ההתייעצויות, אולם בשלב זה לא ברור אם מועמדותו הגיעה לקו הסיום.

שטבון כבר מכיר היטב את הכנסת. הוא כיהן כחבר הכנסת בכנסת ה־19, ובמהלך כהונתו שימש גם כסגן יו"ר הכנסת וכחבר בוועדת החוץ והביטחון. לצד עברו הפוליטי, לשטבון גם רקע צבאי משמעותי. הוא אלוף־משנה במילואים ומעוטר בצל"ש הרמטכ"ל על פעולתו בקרב בינת ג'בייל במהלך מלחמת לבנון השנייה. העלאת שמו במסגרת ההתייעצויות עשויה לסמן אפשרות לחזרתו של שטבון לזירה הפוליטית לאחר שכבר כיהן בעבר כחבר כנסת. עם זאת, נכון לשלב זה אין ודאות כי האפשרות אכן הבשילה לכדי שריון. לפי הדיווח, לא ברור אם שמו של שטבון הגיע עד לקו הסיום של ההתייעצויות. לכן, בשלב זה מדובר במועמדות שנשקלה במסגרת התהליך, ולא בהחלטה סופית על שריונו.

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מוקדם יותר הציגו בליכוד שריון בעל משקל ציבורי: אלישע מדן, לוחם המילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון, מצטרף באופן רשמי לרשימת הליכוד לכנסת ה־26 וישובץ במקום ה־11.

מדן, בנו של ראש ישיבת הר עציון הרב יעקב מדן, הפך לאחד מסמלי הגבורה והשיקום של מלחמת 'חרבות ברזל'. במהלך שירות מילואים כלוחם בצפון רצועת עזה נפצע מדן באורח אנוש בפיצוץ מטען ממולכד. באירוע הקשה נהרגו ארבעה מחבריו לנשק, ומדן עצמו איבד את שתי רגליו.