מזל טוב: הזמרת האהובה קיבלה הצעת נישואין

בשעה טובה: הזמרת תמר ריילי ובן זוגה בשנים האחרונות, המפיק והזמר אור קודאי, עוברים לשלב הבא ביחסים. אמש (שני) קודאי כרע ברך, שלף טבעת והציע לריילי להינשא לו - והיא אמרה כן.

מ"בחיבק" ועד לטבעת

הבשורה המשמחת מגיעה בתקופה מוצלחת במיוחד עבור ריילי, שבשנים האחרונות פרצה לתודעה והפכה לשם מוכר בתעשיית המוזיקה המקומית. רבים נחשפו אליה בזכות "בחיבק", שהפך ללהיט וסימן את הפריצה הגדולה שלה, ומאז היא ממשיכה לשחרר מוזיקה חדשה, לצבור קהל ולשתף פעולה עם אמנים ויוצרים שונים.

קודאי, אגב, הוא גם מי שיצר יחד עם ריילי את הלהיט "בחיבק", שהפך לאחד השירים המזוהים איתה והיה חלק משמעותי מהפריצה שלה.