איילת שקד מברכת על השריון בליכוד: "יש הרבה עבודה"

איילת שקד ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

הצטרפותו של גיבור המלחמה אלישע מדן לרשימת הליכוד לכנסת מעוררת תגובות חמות במערכת הפוליטית, וכעת מגיעה ברכה חמה גם מצד שרת המשפטים והפנים לשעבר, איילת שקד.

בפוסט מרגש שפרסמה שקד, היא גוללה את פגישתה עם מדן לאחר פציעתו הקשה ברצועת עזה והביעה תמיכה נחרצת בכניסתו לחיים הציבוריים. "את אלישע מדן ביקרתי בבית חולים כמה ימים לאחר הפציעה הקשה שלו, וראיתי מיד אילו עוצמות יש באיש הזה", שיתפה שקד. "להיות קטוע שתי רגליים מעל הברך זו התמודדות יום יומית, שלא לומר שעתית. אלישע עושה זאת בגבורה, ואני מאמינה שהוא יוכל להראות לעולם כולו מאיזה חומר עשויים הלוחמים שלנו ולהראות לעם ישראל כמה טוב יש בעם שלנו".

שקד התייחסה בדבריה גם לתהליך הפנימי שעבר מדן ביחסיו למחלוקות הציבוריות בישראל: "בתקופת הרפורמה המשפטית אלישע היה לוחם חריף בעד הרפורמה, ולוחם לא פחות חריף נגד המתנגדים לה. אלא שאחרי השבעה באוקטובר הוא הבין את המחיר שהמלחמה הפנימית גובה מאיתנו".

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"אני יודעת שאלישע רואה באחדות ישראל ערך שהוא מעוניין לקדם ושזו מבחינתו שליחות – זו הסיבה שבעיניי אלישע מדן הוא בדיוק מסוג האנשים שאנחנו צריכים בפוליטיקה ובכנסת", סיכמה שקד ואיחלה לו בהצלחה: "אלישע, עלה והצלח. יש לך הרבה עבודה".