האם הוא ישב עם יאיר גולן? כך מתן כהנא השיב

מתן כהנא ( חיים גולדברג / פלאש90 )

ברקע המגעים הפוליטיים וההיערכות לבחירות, חבר הכנסת מתן כהנא ממפלגת 'ישר!' מעריך כי לאחר שיודעו תוצאות האמת, גורמים מהמחנה הלאומי המשמשים כיום כחלק מהקואליציה יבחרו להצטרף לממשלה חלופית בראשות המרכז והימין.

בראיון שקיים הבוקר (שלישי) ברדיו 103FM, התייחס כהנא לאפשרות של הרכבת הממשלה הבאה והבהיר את מפת הקשרים העתידית. "אני בטוח שגם בתוך האנשים שנמצאים היום בקואליציה הנוכחית, ברגע שיבינו שנתניהו הפסיד הפסד צורם ואין לו שום סיכוי להקים ממשלה, הם יבינו כדי לחלץ את ישראל מהמקום הגרוע שהגענו אליו הם יסכימו להצטרף", הבהיר כהנא נחרצות.

בתשובה לשאלת ההרכב הפוליטי והחשש מחיבורים עם השמאל, פירט כהנא את קווי היסוד המובילים לשיטתו: "רוב הקואליציה תכיל אנשי מרכז וימין, שישמרו על ערכי הימין. יאיר גולן מייצג שמאל וזו זכותו, אבל קואליציה אתה לא בונה רק עם אנשים שחושבים כמוך".

בהמשך דבריו יצא כהנא במתקפה חריפה נגד המפלגות החרדיות השותפות בממשלת נתניהו, תוך הדגשת הנושא הביטחוני והשירות הצבאי.

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"אני מציע להסתכל מה הקואליציה האלטרנטיבית", אמר כהנא, "שמכילה את גולדקנופף ודרעי – שאני לא זוכר שילדיהם ומצביעיהם נלחמו בשדות הקרב עם האחים שלך והילדים שלי".