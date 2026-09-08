אחרי הפרסום הדרמטי: נתניהו מתייחס לראשונה

נתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/FLASH90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הכחיש היום (שלישי) בתוקף את הפרסום שלפיו נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, הזהיר אותו מפני מהלך משמעותי שמתכנן יחיא סינוואר, כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר.

בתגובה שנמסרה מטעמו של נתניהו בעקבות הפרסומים הבוקר, נדחו הדברים באופן גורף. התגובה אינה מסתפקת בהכחשת האזהרה הנטענת, אלא שוללת גם את עצם קיומה של שיחה בין נתניהו לנשיא איחוד האמירויות בתקופה שאליה מתייחס הפרסום. "שקר מוחלט. ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה", נמסר מטעמו של ראש הממשלה. התגובה מגיעה בעקבות הפרסום ב"הארץ", שלפיו כשבוע וחצי לפני מתקפת 7 באוקטובר שוחח בן זאיד עם נתניהו והזהיר אותו כי סינוואר מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל. לפי הפרסום, נשיא איחוד האמירויות ביקש להתריע בפני נתניהו מפני האפשרות להתפתחות שתוביל לשפיכות דמים ולערעור היציבות באזור.

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עוד נטען בתחקיר כי נתניהו העריך שהמהלך שעליו התריע לכאורה בן זאיד נוגע ליהודה ושומרון, וכי ראשי מערכת הביטחון לא עודכנו באזהרה הנטענת.

כעת נתניהו מציג גרסה הפוכה לחלוטין. בתגובה מטעמו הוא אינו מתייחס לשאלה כיצד טופלה אזהרה כזו או אחרת, אלא קובע כי השיחה שעליה מבוסס הפרסום כלל לא התקיימה בתקופה המדוברת, וכי ממילא לא התקבלה מבן זאיד כל אזהרה.