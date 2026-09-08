כבוד למגזר: 3 תושבי גוש עציון סיימו קורס חובלים

סגן ט׳ סגן ע׳ וסגן מ׳ סיימו בהצלחה את קורס החובלים ( דובר צה"ל )

שלושה צעירים מאפרת וגוש עציון סיימו בהצלחה את קורס החובלים במחזור 153, לאחר כשנתיים וחצי של הכשרה אינטנסיבית. היום (שלישי) הוענקו לבוגרים דרגות סגן וסיכת החובל, והם מצטרפים לשורות הקצינים הלוחמים של זרוע הים.

קורס החובלים נחשב לאחד הקורסים הייחודיים והיוקרתיים בצה"ל, ואליו מתמיינים מדי שנה מאות מועמדים. מדובר בקורס התנדבותי, מקצועי ומאתגר, שבמסגרתו מוכשרים החובלים לפקד על כלי השייט השונים ולשלב בין יכולות פיקוד לבין הפעלת מערכות לחימה טכנולוגיות מתקדמות ומסווגות. בין המסיימים נמצא סגן ט׳, תושב המועצה המקומית אפרת. בתיכון הרחיב ביולוגיה ומחשבת ישראל, ולפני גיוסו למד בישיבת ההסדר. עם סיום הקורס שובץ בסטי"ל מסוג 4.5, אח"י סופה. לצדו סיים את הקורס סגן ע׳, תושב המועצה המקומית גוש עציון, שבתיכון הרחיב פיזיקה ותיאטרון. סגן ע׳ שובץ אף הוא בסטי"ל מסוג 4.5, אח"י חרב.

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המסיים השלישי, סגן מ׳, מתגורר גם הוא בגוש עציון. בתיכון הרחיב היסטוריה וארץ ישראל, ובשנות נעוריו התנדב בכבאות והצלה ובתנועת הנוער בני עקיבא. עם סיום הקורס הוא שובץ בסטי"ל אח"י רומח.

"תמיד רציתי להיות מפקד, אני מרגיש שזה המקום להשפיע בו, כאן אתה גם מערב פיזיות ובנוסף משלב אתגר מוחי", סיפר סגן מ׳.

השלושה לא הסתפקו בהכשרה בלבד. במהלך הקורס הצטרפו קציני הים החדשים לפעילות המבצעית של זרוע הים בכליה השונים, ולקחו חלק במאמץ התקיפה וההגנה בזירות הלחימה.