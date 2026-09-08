איתמר בן גביר על הדיווח הדרמטי: "נשמע לי כמו תירוצים"

איתמר בן גביר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

הסערה סביב הדיווח בעיתון 'הארץ' נמשכת, כעת גם עם תגובה תקיפה מצד שותפיו הקואליציוניים של ראש הממשלה: השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס הבוקר (שלישי) בראיון לרדיו 103FM לפרסום לפיו נתניהו קיבל אזהרה מוקדמת משליט איחוד האמירויות ימים ספורים לפני טבח השבעה באוקטובר, והדף לחלוטין את הטענות.

"זה נשמע לי כמו תירוצים של גורמים במערכת הביטחון להסביר למה הם לא העירו אותו", טען בן גביר במהלך הראיון.

דבריו של בן גביר מגיעים בהמשך לחשיפה לפיה נשיא איחוד האמירויות יזם שיחה ישירה עם בנימין נתניהו והתריע בפניו כי יחיא סינוואר מתכנן מתקפה נרחבת וכי השטח על סף פיצוץ. בעוד באופוזיציה תקפו בחריפות את התנהלות ראש הממשלה בעקבות הפרסום, בן גביר מיישר קו עם הגרסה המכחישה של לשכת נתניהו ומפנה את אצבע מאשימה בחזרה לעבר גורמי המערכת הביטחונית.