רשימת ש"ס החדשה נחשפת: אלו המקומות הראשונים

אריה דרעי ( יונתן זינדל/פלאש90 )

רשימת ש"ס החדשה לקראת הבחירות נחשפה היום (שלישי), עם שינויים בסדר המועמדים ובצמרת הרשימה. בראש המפלגה נותר יו"ר ש"ס אריה דרעי, כאשר אחריו שובץ ינון אזולאי במקום השני ומיכאל מלכיאלי במקום השלישי.

על פי הרשימה, במקום הרביעי שובץ יואב בן צור, ובמקום החמישי חיים ביטון. דרור עמוס נכנס למקום השישי ברשימה, ולאחריו משה אבוטבול במקום השביעי. את המשך הרשימה מרכיבים אוריאל בוסו במקום השמיני, יוסף טייב במקום התשיעי ויוני משריקי במקום העשירי. ארזואן שובץ במקום ה־11, ארז מלול במקום ה־12 וסיימון במקום ה־13. השינוי הבולט בצמרת הוא קידומו של ינון אזולאי למקום השני, מיד אחרי דרעי. כבר בימים האחרונים דווח כי אזולאי צפוי לזנק בצמרת וכי מלכיאלי צפוי להתקדם למקום השלישי. רשימת ש״ס לכנסת ה-26 1. יו"ר תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי 2. ינון אזולאי 3. מיכאל מלכיאלי 4. יואב בן צור 5. חיים ביטון 6. דרור עמוס 7. משה אבוטבול 8. אוריאל בוסו 9. יוסף טייב 10. יונתן משריקי 11. יוסף אלנתנוב 12. ארז מלול 13. סימון מושיאשוילי.

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הרכב הרשימה מגיע לאחר דיונים שקיימה מועצת חכמי התורה של ש"ס לקראת סגירת הרשימות. קודם לכן עלו אפשרויות לשינויים משמעותיים ואף חששות בקרב חלק מחברי הכנסת בנוגע למקומם, אולם לפי הפרסומים, הוחלט שלא לבצע גל הדחות של חברי הכנסת המכהנים.

אחד השמות החדשים הבולטים הוא דרור עמוס, ששובץ על פי הרשימה במקום השישי. עוד לפני השלמת ההרכב פורסם כי עמוס, הממונה על המועצה הדתית בחיפה ובעל רקע של שירות צבאי, הוא אחד השמות שנבחנו לצירוף לרשימה.

בסופו של התהליך, ש"ס מגיעה לבחירות עם דרעי שוב בראשה, אך עם סדר חדש בצמרת ועם שינויים משמעותיים במיקומם של כמה מהשמות המוכרים ברשימה.