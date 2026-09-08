שמחה רוטמן: "שמישהו ירחיק אותו מהמקלדת"

יו"ר ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, משיב אש ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בעקבות ביקורת שהטיח במדיניות הכלכלית של הממשלה. רוטמן יצא להגנתו של שר האוצר ומתח ביקורת חריפה על תפקוד הממשלה הקודמת.

"שמישהו ירחיק את יאיר מהמקלדת, כדי שהציבור לא יזכור חלילה שבתקופת כהונת הממשלה שלו ושל בנט הייתה האינפלציה הגבוהה ביותר מאז 2002", תקף רוטמן.

רוטמן המשיך והזכיר את השפעות האינפלציה על הציבור הרחב: "זה הכריח את נגיד בנק ישראל להעלות את ריבית בנק ישראל לשיא של 4.75 אחוז, ולהכבדת נטל המשכנתאות על כולנו. והשנה עם האינפלציה הנמוכה ביותר מאז (ולמעשה מאז הקורונה) היא כמובן שנת 2026".

בהמשך דבריו שיבח רוטמן את ניהול התקציב בעת הנוכחית והדגיש את השינוי במגמה: "האחריות התקציבית מצד הממשלה הובילה לשורה של הורדות ריבית שמשאירות לרובנו יותר כסף בכיס. שקל חזק, כלכלה חזקה, ניהול אחראי".