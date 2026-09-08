הלוחם הסרוג שנפצע קשה במלחמה שוריין בליכוד

ברקע הישורת האחרונה שלפני סגירת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, בליכוד מציגים שריון נוצץ ובעל משקל ציבורי וערכי כבד: גיבור המלחמה אלישע מדן מצטרף באופן רשמי לרשימת הליכוד לכנסת ה-26 וישובץ במקום ה-11.

מדן, בנו של ראש ישיבת הר עציון הרב יעקב מדן, הפך לאחד מסמלי הגבורה והשיקום של מלחמת 'חרבות ברזל'. במהלך שירות מילואים כלוחם בצפון רצועת עזה נפצע מדן באורח אנוש בפיצוץ מטען ממולכד. באירוע הקשה נהרגו ארבעה מחבריו לנשק, ומדן עצמו איבד את שתי רגליו.