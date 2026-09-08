מיכאל שמש: שימו לב לנוסח ההכחשה של נתניהו

הסערה הפוליטית בעקבות הפרסום על האזהרה המוקדמת שקיבל לכאורה ראש הממשלה בנימין נתניהו מנשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, ממשיכה לעורר תגובות חריפות במערכת התקשורתית והפוליטית.

הכתב הפוליטי של 'חדשות 13', מיכאל שמש, התייחס לתגובה הרשמית שיצאה מטעם לשכת ראש הממשלה והפנה את התשומת לב לניסוח המדויק של ההכחשה.

"נתניהו מכחיש שקיבל אזהרה – לא מכחיש את קיום השיחה עם בן זאיד", הבהיר שמש, כשהוא מצביע על הפער בין הכחשת תוכן האזהרה לבין עצם קיומו של המגע הטלפוני בין השניים ערב המלחמה.

הדברים מגיעים בהמשך לדיווח שנחשף בעיתון 'הארץ', לפיו מנהיג איחוד האמירויות יזם שיחה ישירה עם נתניהו ימים ספורים לפני טבח השבעה באוקטובר.

על פי התחקיר, בן זאיד הציג בפני נתניהו התרעה מפורשת לפיה השטח בגבול עזה עומד להתפוצץ וכי מנהיג חמאס יחיא סינוואר מתכנן אירוע משמעותי. עוד נטען כי ראש הממשלה שמר את דבר השיחה והתוכן לעצמו ולא עדכן את ראשי מערכת הביטחון.