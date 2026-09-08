בן כספית על הפרסום: "אם זה נכון, זה לא פחות ממטורף"

העיתונאי בן כספית התייחס היום (שלישי) לפרסום ב"הארץ", שלפיו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד הזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר מפני "מהלך גדול" שמתכנן יחיא סינוואר. לשכת ראש הממשלה הכחישה את הפרסום וטענה כי השיחה לא התקיימה.

"הסיפור בהארץ מדהים. לא פחות", כתב כספית. עם זאת, הוא ביקש להמתין לתגובתו של בן זאיד לפני שיקבע כי הפרסום נכון: "נמתין בסבלנות לתגובתו של שליט האמירויות, מוחמד בן זייד, שקשוב לתקשורת בישראל ובכלל".

כספית הסביר מדוע בעיניו לתגובתו של נשיא איחוד האמירויות תהיה משמעות מיוחדת: "הנ"ל הוא אבי הסכמי אברהם, הוא זה שחצה את הרוביקון, הוא זה שמחזיק ברית צמודה עם ישראל ולא ממצמץ מול איראן".

בהמשך הציג כספית את המבחן שלדעתו יקבע כיצד יש להתייחס לפרסום: "אם הידיעה לא נכונה, הוא ישגר הכחשה. אם הוא ישתוק (או יאשר), היא נכונה".