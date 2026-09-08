בן כספית על הפרסום: "אם זה נכון, זה לא פחות ממטורף"

העיתונאי בן כספית התייחס היום (שלישי) לפרסום ב"הארץ", שלפיו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד הזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר מפני "מהלך גדול" שמתכנן יחיא סינוואר. לשכת ראש הממשלה הכחישה את הפרסום וטענה כי השיחה לא התקיימה.
"הסיפור בהארץ מדהים. לא פחות", כתב כספית. עם זאת, הוא ביקש להמתין לתגובתו של בן זאיד לפני שיקבע כי הפרסום נכון: "נמתין בסבלנות לתגובתו של שליט האמירויות, מוחמד בן זייד, שקשוב לתקשורת בישראל ובכלל".
כספית הסביר מדוע בעיניו לתגובתו של נשיא איחוד האמירויות תהיה משמעות מיוחדת: "הנ"ל הוא אבי הסכמי אברהם, הוא זה שחצה את הרוביקון, הוא זה שמחזיק ברית צמודה עם ישראל ולא ממצמץ מול איראן".
בהמשך הציג כספית את המבחן שלדעתו יקבע כיצד יש להתייחס לפרסום: "אם הידיעה לא נכונה, הוא ישגר הכחשה. אם הוא ישתוק (או יאשר), היא נכונה".
לאחר מכן התייחס כספית למשמעות הטענה במקרה שתאומת, ותקף את נתניהו בחריפות: "אם היא נכונה, זה לא פחות ממטורף. נתניהו מקבל שיחה ממוחמד בן זייד, אחד האנשים החזקים והחשובים במזרח התיכון, שמזהיר אותו מ'מהלך גדול של סנוואר נגד ישראל'. שבוע וחצי לפני הטבח. ולא עושה עם זה כלום".
את דבריו חתם כספית בעקיצה כלפי ראש הממשלה: "'למה לא העירו אותי בבוקר, עאלק'".
לפי התחקיר שפורסם, בן זאיד טרם מסר תגובה לטענות. מנגד, לשכת ראש הממשלה מסרה: "שקר מוחלט! ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה".
בן כספית, שכל מילה בכתבותיו היא שקר מוחלט!מה שמטורף הוא שלא רק שרונן בר, הלוי וחליווה לא העירו את נתניהו ב 7 באוקטובר, אלא שהם לא העירו גם את חיל האוויר, את הלוחמים בבסיסים, את יישובי העוטף - כי הם נחו בבתיהם, כשחליווה היה בכלל בחופשה באילת!!