רגע לפני החגים: מענק של אלפי שקלים ישר לחשבון

מענק ( שאטרסטוק )

בשורה כלכלית משמעותית לעשרות אלפי משפחות ועובדים בישראל לקראת חגי תשרי: רשות המסים הודיעה על הקדמת הפעימה השנייה של מענק העבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2025.

הסכום הכולל, העומד על יותר מ-260 מיליון שקל, יופקד מחר (רביעי) ישירות בחשבונות הבנק של 130 אלף אזרחים זכאים שכבר הגישו את בקשותיהם – חודש שלם לפני המועד המקורי שתוכנן לפי החוק. המענק, שיכול להגיע לאלפי שקלים בשנה בהתאם למצבו האישי והמשפחתי של כל תובע, נועד לסייע למשפחות ולעובדים בהוצאות הכלכליות הגבוהות המאפיינות את תקופת החגים, לשפר את מצבם הכלכלי ולשמש כתמריץ להשתלבות בשוק העבודה. תנאי הסף וכללי הזכאות למענק גיל ומצב משפחתי: המענק מיועד לשכירים ולעצמאים מגיל 21 ומעלה שהם הורים לילדים, או לבני 55 ומעלה גם ללא ילדים.

המענק מיועד לשכירים ולעצמאים מגיל 21 ומעלה שהם הורים לילדים, או לבני 55 ומעלה גם ללא ילדים. מדרגות שכר: המענק מיועד לעובדים המשתכרים במדרגות השכר הנמוכות, בהתאם לקריטריונים המפורטים במדריך רשות המסים.

המענק מיועד לעובדים המשתכרים במדרגות השכר הנמוכות, בהתאם לקריטריונים המפורטים במדריך רשות המסים. סייגים מרכזיים: עובדים שברשותם או בבעלות בני זוגם יש דירה להשקעה (נוספת לדירת המגורים) אינם זכאים לקבלת המענק. כמו כן, קיים תשלום מינימלי של 20 שקל לחודש ומענקים ייעודיים נוספים, כגון מענקים להורים לפעוטות. ברשות המסים מזכירים כי הגשת הבקשות נעשית באופן מקוון ופשוט דרך אתר הרשות.

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את הבקשות עבור שנת המס 2025 ניתן להמשיך להגיש עד לסוף שנת 2027, ואילו עבור שנת המס 2024 ניתן להגיש עד לתאריך 31 בדצמבר 2026. סכום המענק הסופי נקבע בהתאם לשילוב נתונים הכוללים את הכנסות העבודה, הכנסות בן או בת הזוג, גיל ומספר הילדים.