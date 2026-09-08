אד שירן (צילום: yakub88 / Shutterstock.com) ( אד שירן (צילום: yakub88 / Shutterstock.com) )

הראפר מקלמור ניסה להרגיע את הסערה שפרצה בעקבות הופעת החימום שלו לזמר אד שירן באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי. במהלך ההופעה השנייה, הבהיר הראפר כי הביקורת שהוא מפנה כלפי ישראל אינה מכוונת כלפי יהודים, אך במקביל חזר על האשמותיו הקשות נגד המדינה.

"לכל אחיי ואחיותיי היהודים: ביקורת על ישראל, ביקורת על אפרטהייד והתנגדות לרצח עם אינן בשום אופן ביקורת עליכם", מסר מקלמור מעל הבמה. "המסר שלי הוא שלום ואהבה, ושכל בני האדם יזכו ליחס של כבוד ושוויון".

הראפר מקלמור ( שאטרסטוק )