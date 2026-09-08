הראפר מקלמור ניסה להרגיע את הסערה שפרצה בעקבות הופעת החימום שלו לזמר אד שירן באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי. במהלך ההופעה השנייה, הבהיר הראפר כי הביקורת שהוא מפנה כלפי ישראל אינה מכוונת כלפי יהודים, אך במקביל חזר על האשמותיו הקשות נגד המדינה.
"לכל אחיי ואחיותיי היהודים: ביקורת על ישראל, ביקורת על אפרטהייד והתנגדות לרצח עם אינן בשום אופן ביקורת עליכם", מסר מקלמור מעל הבמה. "המסר שלי הוא שלום ואהבה, ושכל בני האדם יזכו ליחס של כבוד ושוויון".
הסערה פרצה לאחר ההופעה הראשונה ביום שישי, שבמהלכה הכריז הראפר כי אחת הסיבות שבגינן הצטרף לסיבוב ההופעות של שירן היא האפשרות לעמוד באצטדיונים ברחבי ארצות הברית ולקרוא "לשחרר את פלסטין". מול יותר מ-80,000 צופים, ביצע מקלמור את שירו המעורר מחלוקת "Hind's Hall" – שיר שנכתב כמחווה למחאות בקמפוסים האמריקאיים וקרוי על שם Hamilton Hall באוניברסיטת קולומביה, שנפרץ ונכבש על ידי מפגינים פרו-פלסטיניים.
במהלך הביצוע הוקרנו על מסכי הענק הענקיים באצטדיון תמונות מעזה ומסרים פוליטיים חד-צדדיים. הראפר ניצל את הבמה המוזיקלית להפיכתה לעצרת פוליטית, תוך שהוא מנצל את הפלטפורמה העולמית שהעניק לו שירן.
עצומה נגד מקלמור: "זו הייתה הופעה של אד שירן, לא עצרת פוליטית"
בעקבות ההופעה השיקה המועצה הישראלית-אמריקאית (IAC), המייצגת מעל 150,000 חברים, עצומה הקוראת לשירן ולחברת ההפקות Live Nation להדיח מיידית את מקלמור מסיבוב ההופעות הבינלאומי "Loop Tour".
"זו הייתה הופעה של אד שירן – לא עצרת פוליטית, לא הפגנה ולא אירוע אקטיביסטי", נכתב בעצומה. הארגון הדגיש כי מדובר בניצול ציני של מופע מוזיקלי והבהיר: "השאלה אינה הזכות להחזיק בעמדות פוליטיות, אלא היכן עובר הגבול כאשר מופע חימום משתמש בפלטפורמה עולמית לקידום אג'נדה חד-צדדית ללא הקשר. חופש הביטוי אינו חופש מאחריות – הבמה שלך, האחריות שלך".
נכון לעתה, לא ברור אם שירן או חברת ההפקות ישיבו לעצומה או ינקטו צעדים כלשהם. מקלמור צפוי להמשיך ולחמם את שירן בהופעות נוספות במסגרת סיבוב ההופעות האמריקאי, אלא אם יוחלט אחרת בעקבות הלחץ הציבורי.
יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שמקלמור מעורר מחלוקת בשל עמדותיו הפוליטיות. הראפר ידוע בביקורתו הקשה כלפי ישראל ובתמיכתו הגלויה בעמדות פרו-פלסטיניות, אך הפעם בחר לנצל במה מוזיקלית רחבת היקף במיוחד כדי להעביר את מסריו.