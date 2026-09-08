פרופ' כהן אליה מעריך: הבחירות האלו יהיו על נושא אחד

משה כהן אליה ( יוטיוב / מכון ארגמן )

רופ' משה כהן אליה התייחס היום (שלישי) למערכת הבחירות ולחלוקה הפוליטית בישראל, וטען כי התקווה שנוצרה לאחר 7 באוקטובר לאחדות בין המחנות לא הצליחה להחזיק מעמד.

"אחרי השבעה באוקטובר היינו בטוחים שכולנו נרצה אחדות; שהמילואימניקים יביאו רוח חדשה ומלכדת", כתב כהן אליה. לדבריו, המציאות הפוליטית כיום שונה מזו שרבים ציפו לה לאחר המלחמה. כהן אליה קבע כי מפלגה שתנסה לבסס את עצמה סביב מסר של אחדות אינה יכולה, להערכתו, לזכות כיום בהצלחה פוליטית. "אבל כיום ברור שאין סיכוי פוליטי למפלגה שרוצה אחדות", כתב. לדבריו, במקום יצירת מחנה חדש שיטשטש את הגבולות הפוליטיים הקיימים, הציבור הישראלי חזר לחלוקה שהייתה קיימת קודם לכן. "חזרנו להיות שני שבטים", קבע.

עוד באותו נושא איזנקוט בתגובה ראשונה לדיווח הדרמטי: "הוא לא כשיר" חדשות סרוגים

בהמשך הסביר כהן אליה כי למרות שורה של נושאים משמעותיים שנמצאים על סדר היום, להערכתו אף אחד מהם לא יהיה זה שיכריע את הבחירות הקרובות.

"בסופו של יום הבחירות האלה תהיינה על נושא אחד בלבד", כתב, ומנה את הסוגיות שלדעתו לא יעמדו במרכז ההכרעה: "לא איראן. לא השבעה באוקטובר. לא היוריסטוקרטיה. לא הכלכלה".

לדבריו, החלוקה הפוליטית סביב ראש הממשלה בנימין נתניהו היא שתעמוד בסופו של דבר במוקד מערכת הבחירות. כהן אליה סיכם את הערכתו בארבע מילים: "אלא רק: ביבי או אנטי-ביבי".