מחפשים ארוחת בוקר מזינה שמכינים בקלות ובמהירות? אבוקדו מוקרם עם ביצה בתנור הוא הפתרון המושלם. המנה הזו משלבת את הפרי האהוב עם ביצה, ויוצרת ארוחה עשירה בחלבון ושומן בריא שנותנת אנרגיה לכל הבוקר. הכנת המנה לוקחת רק כשתי דקות עבודה, והשאר - התנור עושה בשבילכם.

האבוקדו נחשב ל'מזון על' בזכות הערכים התזונתיים המרשימים שלו. הוא מכיל שומן בלתי רווי בריא, ויטמינים, חומצה פולית ומינרלים חשובים כגון סידן, מגנזיום, אבץ, ברזל ואשלגן. השילוב עם ביצה מוסיף חלבון איכותי ויוצר מנה מאוזנת ומשביעה.

רכיבים למנה

1 אבוקדו בשל

2 ביצים קטנות (או חלמונים בלבד, תלוי בגודל השקע)

מלח ופלפל שחור גרוס

מעט צ'ילי חריף / שומשום / גבינת פרמזן מגוררת (רשות)

אופן ההכנה

מחממים תנור או טוסטר אובן ל-200 מעלות. חוצים את האבוקדו לאורך ומוציאים את הגלעין. אם השקע קטן מדי, מוציאים מעט מתוכן האבוקדו בעזרת כפית כדי להרחיב אותו ולאפשר לביצה להיכנס בנוחות.

מניחים את שני חצאי האבוקדו בתבנית קטנה. כדי למנוע מהם להתהפך במהלך האפייה, אפשר להניח אותם על 'ריפוד' של נייר אלומיניום מקומט שיחזיק אותם יציבים. שוברים ביצה אחת לתוך כל שקע באבוקדו, ומתבלים במלח, פלפל שחור ותוספות לפי הטעם.

אופים במשך 12-15 דקות, עד שהחלבון מתייצב והחלמון נשאר מעט נוזלי. אם אתם אוהבים את החלמון יותר מוצק, אפשר להאריך את זמן האפייה בכמה דקות. מגישים חם, ואפשר להוסיף בצל ירוק קצוץ או עירית טרייה לקישוט.

המנה הזו מתאימה לא רק לארוחת בוקר - היא יכולה לשמש גם כארוחת צהריים קלה או כחלק מברנץ' בסוף השבוע. מחקרים מראים שפתיחת היום במאכלים מזינים תורמת לתחושת שובע ממושכת ולאנרגיה לאורך כל היום.

אוהבים לנסות דרכים חדשות להכין ביצים? כאן תמצאו עוד רעיונות יצירטיים ופוטוגניים לשדרג את ביצת העין הקלאסית. בתיאבון!