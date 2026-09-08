איזנקוט בתגובה ראשונה לדיווח הדרמטי: "הוא לא כשיר"

"עוד ועוד סימנים מעידים: נתניהו הוביל את ישראל בעיוורון למחדל השבעה באוקטובר" – כך תקף הבוקר (שלישי) יו"ר מפלגת 'ישר! עם איזנקוט', הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, בעקבות הדיווח הדרמטי על אזהרה מוקדמת שקיבל ראש הממשלה ערב המלחמה.

איזנקוט התייחס לחשיפה והוסיף: "לפי הפרסום הבוקר, נתניהו קיבל התרעה מפורשת, ימים לפני הטבח, מנשיא איחוד האמירויות לגבי כוונות סינוואר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. מי לא העיר את מי?".

בהמשך דבריו יצא איזנקוט במתקפה חזיתית על התנהלות סביבת ראש הממשלה: "סביבתו מהדהדת את תיאוריית הקונספירציה והבגידה העלובות, וממציאה את המשפט הכי מגוחך שמנהיג יכול לדבוק בו – 'לא העירו אותי', בגלל שתי עובדות: 1. הוא יודע את האמת. 2. הוא מבוהל ממנה ומנסה לברוח מאחריות".

איזנקוט חתם את דבריו בקריאה להקמת ועדת חקירה: "נתניהו קיבל עשרות התרעות לשבעה באוקטובר והתעלם מכולן. הוא לא כשיר. מיד עם הקמת הממשלה הבאה, נקים ועדת חקירה ממלכתית – שתחקור עשור לאחור, תבהיר מה נתניהו ידע ולא ידע, תגיע לחקר האמת ותמנע את האסון הבא".

מתקפתו של איזנקוט מגיעה בעקבות דיווח שנחשף בעיתון 'הארץ', לפיו נשיא איחוד האמירויות יזם שיחה ישירה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ימים ספורים לפני התקפת חמאס.