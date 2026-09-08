יאיר גולן נגד נתניהו: "מקומו בכלא על פשעיו"

יאיר גולן ( חיים גולדברג / פלאש90 )

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן יצא היום (שלישי) במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות הפרסום על ההתרעה שהגיעה לפני טבח 7 באוקטובר, וטען כי נתניהו ידע על האזהרה וכי התחקיר שפורסם "מרסק את כל השקרים שסיפר לנו".

"נגמרו הסיפורים של 'לא העירו אותי'. הוא ידע, הוא הוזהר", כתב גולן. "באותיות כתובות בדם של אלפי ישראלים, אזרחים וחיילי צה"ל, אנחנו קמים היום לעוד הכרה מצמררת: בראש ממשלת ישראל עומד אדם מפקיר. אין כאן טעות בשיקול דעת, אלא הפקרה מודעת ופושעת". גולן התייחס לטענה שלפיה נתניהו קיבל התרעה מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד, וטען כי המידע לא הועבר לראשי מערכת הביטחון: "התחקיר שחושף כי נתניהו קיבל התרעה מפורשת מנשיא האמירויות והעלים אותה במכוון מראשי הצבא והשב"כ, מרסק את כל השקרים שסיפר לנו".

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בהמשך החריף יו"ר הדמוקרטים את דבריו נגד נתניהו: "הוא הוזהר שוב ושוב. מערכת הביטחון הזהירה. אנחנו הזהרנו, מאות אלפי הדמוקרטים שעמדו בכיכרות, בגשרים וברחובות וזעקו: אתה מסכן את ישראל ומוביל אותנו לאסון".

גולן הוסיף: "והוא קרא לנו אנרכיסטים וקפלניסטים. העדיף את הישרדותו האישית ואת המשתמטים ואת הקיצוניים".

לסיום קרא גולן להחלפת נתניהו ואף טען כי עליו להישלח לכלא: "עכשיו זה ברור: נתניהו לא כשיר ולא לגיטימי. מקומו בכלא על פשעיו נגד מדינת ישראל. חייבים להחליפו עכשיו!"