ירון אברהם: "מדובר ברעידת אדמה"

"הסיפור הזה ב׳הארץ׳ הוא רעידת אדמה", כך הגיב הפרשן ירון אברהם לפרסום הדרמטי שעורר סערה במערכת הפוליטית והביטחונית.

אברהם תקף בחריפות את התנהלות ראש הממשלה בעקבות הדיווח והוסיף: "שליט האמירויות מתקשר לנתניהו ומתריע בפניו שהכל הולך להתפוצץ ושסינוואר עומד לצאת למתקפה גדולה. מה עושה נתניהו? שומר את המידע לעצמו ולא עושה איתו כלום". הדברים מגיעים בעקבות דיווח שנחשף באתר 'הארץ', לפיו נשיא איחוד האמירויות יזם שיחה ישירה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך השיחה, כך על פי הדיווח, הציג המנהיג אזהרה ממוקדת ומפורשת לפיה השטח בגבול עזה על סף פיצוץ, וכי מנהיג חמאס יחיא סינוואר עומד לצאת למתקפה נרחבת.

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בכתבה נטען כי למרות האזהרה החמורה והישירה מנהיג המדינה הערבית, נתניהו לא שיתף את המידע הקריטי עם גורמי הביטחון והמערכת ולא נקט בצעדים כלשהם בעקבות הנתונים שקיבל.

מנגד, בלשכת ראש הממשלה דוחים מכול וכול את הדיווח, ומסרו הכחשה גורפת ובתוקף לכל הטענות שהועלו בכתבה.