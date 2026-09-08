בנט על נתניהו: "נושא באחריות אישית וישירה למחדל"

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, הגיב היום (שלישי) בחריפות לפרסום על שיחת האזהרה של נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ימים לפני טבח 7 באוקטובר, וטען כי הפרסום נכון וכי נתניהו נושא באחריות למחדל.

"הפרסום הבוקר לפיו נתניהו הוזהר עשרה ימים לפני טבח השבעה באוקטובר על כוונותיו של סינוואר, אמת", כתב בנט. לדבריו, "נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו. ההתעלמות שלו מהאזהרות היא רשלנות פושעת ולכן הוא עושה הכול כדי למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את האמת".

בנט המשיך ופירט מה, לטענתו, נתניהו לא עשה בעקבות האזהרה: "לא ירד לשטח, לא התריע בפני ראשי מערכת הביטחון, לא הכין את ישראל למתקפה ולא כינס את הקבינט".

מנגד, טען בנט כי באותם ימים נתניהו המשיך במדיניותו מול חמאס: "שימן את חמאס כדי לעצור את ההפגנות שאפשר על הגדר, העביר עוד כספים כדי לקנות קצת שקט, הבטיח עוד פועלים כתוצאה מאיומי חמאס, וכהרגלו, דחה את כל ההתרעות של ראשי מערכת הביטחון".

ראש הממשלה לשעבר הוסיף וטען כי נתניהו היה "שבוי כל כך בקונספציה שלו", עד שגם התרעות מצד מנהיגים באזור לא שינו את מדיניותו. "מה שהיה בראשו באותם ימים הוא המשך פיצול החברה הישראלית, המשך מדיניות ההכלה וקניית שקט זמני תוך כניעה לטרור", כתב.

בנט החריף את דבריו וטען כי ניתן היה למנוע את מותם של ישראלים רבים: "חיי תושבי העוטף, חיי ילדינו שנשחטו במסיבת הנובה, חיי חיילנו הגיבורים, את כל אלה יכולנו להציל".