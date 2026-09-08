שבוע וחצי לפני הטבח: האזהרה החריגה שקיבל נתניהו

נתניהו | חיים גולדברג, פלאש 90 ( etanyahu at a conference against antisemitism in Jerusalem, January 26, 2026. Photo by Chaim Goldberg/Flash90 *** Local Caption *** אנטישמיות ראש הממשלה בנימין נתניהו כנס המאבק באנטישמיות הממשלה השר לענייני תפוצות ישראל ירושלים מדיניות ממשלתית משרד התפוצות )

חשיפה דרמטית פורסמה היום (שלישי) ב"הארץ", ולפיה כשבוע וחצי בלבד לפני טבח 7 באוקטובר, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והזהיר אותו כי מנהיג חמאס יחיא סינוואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. בלשכת ראש הממשלה מכחישים בתוקף את הפרסום וטוענים כי השיחה כלל לא התקיימה.

ה-7 באוקטובר ( (צילום: עבד רחים, פלאש 90) )

לפי התחקיר, בן זאיד יזם בסוף ספטמבר 2023 שיחה חריגה עם נתניהו, שנמשכה כ־45 דקות. במהלכה אמר האמיר כי סינוואר מתכנן "מהלך גדול" נגד ישראל והביע חשש כי האירוע יביא לשפיכות דמים, יטלטל את האזור ואף יפגע בהסכמי אברהם. יועץ קרוב של בן זאיד, שצוטט בתחקיר, טען כי האמיר הבהיר לנתניהו שעל ישראל להיערך לאיום. לדבריו, "האמיר הסביר שלהערכתו, סינוואר מתכונן לאירוע משמעותי". לצד ההיערכות הביטחונית, הוא המליץ לנסות להרגיע את המצב בעזה ובגדה. אלא שעל פי הפרסום, נתניהו העריך באותה שיחה כי האיום של חמאס מכוון דווקא ליהודה ושומרון, ואמר לבן זאיד כי ישראל ערוכה לכל תרחיש. בהמשך, כך נטען, סיפר בן זאיד גם לראש ה־CIA דאז וויליאם ברנס על השיחה ועל התחושה שניסה להעביר לנתניהו כי "משהו שם עומד להתפוצץ". אחת הטענות המשמעותיות בתחקיר נוגעת למה שאירע לאחר השיחה. לפי הפרסום, ראש השב"כ, ראש המוסד והרמטכ"ל לא עודכנו בהתרעה שהעביר בן זאיד לנתניהו.

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עם זאת, התחקיר מתאר גם התרעה אחרת שהגיעה קודם לכן למערכת הביטחון. לפי הפרסום, ב־15 בספטמבר הועבר לשב"כ מסר של סינוואר, שלפיו הוא מכין לישראל "רעידת אדמה". ראש השב"כ רונן בר עדכן בעקבות זאת את נתניהו, ובהמשך התקיים דיון ביטחוני בהשתתפות שר הביטחון ונציגי מערכת הביטחון.

לפי התחקיר, ימים ספורים לפני 7 באוקטובר התקבלה בלשכת ראש הממשלה גם שיחה משר המודיעין המצרי עבאס כאמל, ובה אזהרה מפני "משהו חריג, מבצע אימתני" מצד חמאס. בפרסום נטען כי גם במקרה הזה השיב נתניהו שהמצב בעזה נמצא בשליטה וכי מוקד הבעיה הוא בגדה המערבית.

בלשכת ראש הממשלה דחו לחלוטין את הטענה הנוגעת לבן זאיד ומסרו בתגובה לתחקיר: "שקר מוחלט! ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה".

ראש השב"כ לשעבר רונן בר והרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי מסרו כי לא עודכנו על התרעה מצד נשיא איחוד האמירויות. מ"הארץ" נמסר כי המוסף פנה גם לבן זאיד, אולם לא התקבלה מטעמו תגובה.