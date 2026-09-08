אחרי הסערה בליכוד, המשוריין מבהיר: "לא אהיה בכנסת"

אורן דוברונסקי ( הדף הרשמי של בנימין נתניהו )

איש העסקים ויזם ההייטק אורן דוברונסקי הודיע הבוקר (שלישי) כי לא יתמודד ברשימת הליכוד לכנסת בבחירות הקרובות, זאת לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הציע לו שריון ברשימה ותפקיד של שר לענייני בינה מלאכותית. לדבריו, הוא העדיף לוותר על הכהונה כחבר כנסת ולשמש כשר מקצועי בלבד.

“חברים, ראש הממשלה ביקש ממני לפני חודשיים להצטרף לנבחרת הליכוד בבחירות הקרובות, וכך יהיה”, כתב דוברונסקי. לדבריו, “ראש הממשלה הציע לי לכהן כשר לענייני AI ולהיות משוריין ברשימה בעשירייה הראשונה”. דוברונסקי הסביר כי ההחלטה שלא להשתלב ברשימה התקבלה מתוך רצונו להתמקד בתחום המקצועי: “למרות זאת העדפתי לכהן רק כשר מקצועי, שם אוכל לתרום את המירב מניסיוני ולא להיות ברשימה עצמה כחבר כנסת וכך סיכמנו”. הוא הוסיף כי בכוונתו להמשיך לפעול לצד נתניהו גם מבלי לכהן כחבר כנסת: “אני מתכוון לפעול יד ביד עם ראש הממשלה נתניהו, כחלק מנבחרת הליכוד, על מנת לוודא שמדינת ישראל תהפוך למעצמת AI”.

עוד באותו נושא רובוט בתוך רובוט: iRobot חשפה שואב שמתפצל כדי לנקות מתחת לספה אבישי לוי

ההודעה מגיעה לאחר שבחודש שעבר פורסם כי נתניהו ייעד לדוברונסקי תפקיד בתחום הבינה המלאכותית בממשלה הבאה, אם ירכיב אותה. בליכוד הציגו אז את דוברונסקי כמי שצפוי להוביל את התחום בין היתר במשק, בחינוך, ברפואה ובכלכלה.

ברקע לוויתור על השריון נמצאת גם אזרחותו האמריקנית של דוברונסקי. לפי דיווחים שפורסמו טרם הודעתו, כניסה לכנסת הייתה מחייבת אותו לפעול לוותר על האזרחות הזרה. דוברונסקי עצמו לא הזכיר את סוגיית האזרחות בפוסט שפרסם, והציג את המהלך כהעדפה שלו לכהן כשר מקצועי ולא כחבר כנסת.