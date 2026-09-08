ניסוי פורץ דרך: למנוע אלצהיימר עוד לפני הופעת התסמינים

האם ניתן לעצור את מחלת האלצהיימר עוד לפני שהחולה מבחין בבעיה הראשונה בזיכרון? ניסוי קליני בינלאומי חדש ויוצא דופן מנסה לענות בדיוק על השאלה הזאת, באמצעות מתן תרופה ניסיונית לאנשים שאינם סובלים עדיין מתסמינים של המחלה.

הניסוי, המכונה PrevenTRON, הוא ניסוי קליני בשלב השלישי וצפוי לכלול כ-1,600 בני אדם בגילים 55 עד 80 ברחבי העולם. המשתתפים יהיו אנשים ללא בעיות זיכרון מוכרות, אך כאלה שבדיקות יראו כי הם נמצאים בסיכון מוגבר להתפתחות אלצהיימר בעתיד.

בשלב הראשון יעברו המשתתפים בדיקות לוודא שאין להם פגיעה בזיכרון, ובהמשך תיערך להם בדיקת דם למדידת רמות החלבון p-tau217, שנחשב לסמן ביולוגי משמעותי להתפתחות המחלה. מחקרים קודמים מצאו כי אנשים בעלי הרמות הגבוהות ביותר של הסמן נמצאים בסיכון המוערך בכ-78% לפתח פגיעה קוגניטיבית בתוך עשר שנים. בדיקות דם המבוססות עליו אף הצליחו לזהות אלצהיימר ברמת דיוק של עד 95%.

המשתתפים שיעמדו בתנאי המחקר יקבלו את התרופה Trontinemab, שפותחה על ידי חברת התרופות השווייצרית רוש. התרופה נועדה לתקוף משקעי עמילואיד המצטברים במוח ונחשבים לאחד המאפיינים המרכזיים של מחלת האלצהיימר.

התוצאות הראשוניות של התרופה עוררו עניין רב. במחקרים מוקדמים נמצא כי בתוך 28 שבועות היא הצליחה להסיר משקעי עמילואיד אצל תשעה מכל עשרה מטופלים שסבלו מאלצהיימר בשלב מוקדם או מפגיעה קוגניטיבית קלה. כעת רוצים החוקרים לבדוק האם אותה פעולה, כאשר היא נעשית עוד לפני הופעת התסמינים, יכולה למנוע או לפחות לדחות משמעותית את המחלה.

פרופ' ראמין נילפורושאן, הפסיכיאטר המוביל את הניסוי, הסביר כי המחקר מסמן שינוי משמעותי בגישה המדעית לאלצהיימר. במשך עשרות שנים התמקדו החוקרים בניסיון לטפל במחלה לאחר שהחלו בעיות הזיכרון. הפעם השאלה היא האם אפשר להתערב הרבה קודם, כאשר האדם עדיין מרגיש ומתפקד כרגיל.

הסיבה להתמקדות בשלב המוקדם היא שאלצהיימר יכול להתחיל להתפתח במוח שנים רבות לפני שמופיעים סימנים חיצוניים. על פי החוקרים, תהליכים הקשורים למחלה עשויים להתחיל עד כעשר שנים לפני שהאדם פונה לקבלת טיפול בשל בעיות זיכרון.

במסגרת הניסוי יחולקו המשתתפים באופן אקראי לשתי קבוצות: חלקם יקבלו את התרופה וחלקם יקבלו פלצבו. לאחר מכן יעקבו החוקרים אחר מצבם במשך שנים ויבחנו האם קיימים הבדלים בקצב הופעת סימני הדמנציה.

המחקר צפוי להימשך בין ארבע לשש שנים. בבריטניה לבדה צפויים להשתתף לפחות 15 בתי חולים ומרפאות עד סוף השנה.

עם זאת, החוקרים מדגישים כי עדיין מוקדם להכריז על פריצת דרך טיפולית. לדברי פרופ' נילפורושאן, מדובר בתרופה ניסיונית, ורק תוצאות הניסוי יוכלו להראות האם היא אכן מסוגלת למנוע את התפתחות המחלה ולא רק להסיר משקעי עמילואיד מהמוח.

אם הניסוי יצליח, הוא עשוי לשנות באופן דרמטי את ההתמודדות עם אלצהיימר: במקום להמתין להופעת אובדן הזיכרון ואז להתחיל בטיפול, ייתכן שבעתיד ניתן יהיה לזהות אנשים בסיכון באמצעות בדיקת דם ולטפל בהם שנים לפני הופעת התסמינים.

אלצהיימר היא אחת המחלות הנוירולוגיות הנפוצות ביותר בגיל המבוגר. לפי הנתונים המובאים ב"גרדיאן", המחלה פוגעת בכאחד מכל 14 אנשים מעל גיל 65 ובכאחד מכל שישה אנשים מעל גיל 80.

הניסוי החדש עדיין רחוק מלהוכיח שניתן למנוע אלצהיימר, אך הוא מבטא שינוי משמעותי בכיוון המחקר: מטיפול במחלה שכבר התפרצה, לניסיון לעצור אותה לפני שהחולה בכלל יודע שהיא החלה.