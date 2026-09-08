נשכח בקופסת תכשיטים במשך שנים - ונמכר בכמעט 80 אלף דולר

משפחה ממחוז קורנוול שבבריטניה גילתה כי בקופסת תכשיטים ישנה שהייתה שייכת לאם המשפחה הסתתר במשך שנים פריט ששווה הון. מדובר בשעון יד נדיר של יצרנית היוקרה השווייצרית פטק פיליפ, שיוצר בשנות ה-30 של המאה הקודמת ושנמכר לאחרונה במכירה פומבית תמורת 59 אלף ליש"ט, כמעט 80 אלף דולר.

השעון התגלה במהלך פינוי ביתה של האם המנוחה בעיר קמבורן. בני המשפחה אמנם ידעו כי היא החזיקה בשעון בעל ערך, ואף סיפרו כי בעבר הזכירה זאת לבתה, אך איש מהם לא שיער עד כמה הוא נדיר. כאשר השעון הגיע לבדיקה בבית המכירות Hansons Cornwall, התברר כי מדובר ב-Patek Philippe & Co. Calatrava Reference 448, דגם נדיר במיוחד מן התקופה.

אחד הדברים שהפכו את השעון למבוקש במיוחד היה הפלדה שלו. בשנות ה-30 ייצרה פטק פיליפ רק מספר קטן יחסית של שעונים מפלדת אל-חלד, ולכן דגמים ששרדו מאותה תקופה נחשבים כיום לפריטי אספנות נדירים. למרות גילו, כ-90 שנה, השעון עדיין פעל כאשר הגיע לידי המומחים.

בתחילה העריך בית המכירות את מחירו של השעון בטווח של 5,000 עד 10,000 ליש"ט. אלא שככל שהתקרבה המכירה, התברר כי אספנים מרחבי העולם מתעניינים בפריט. במכרז השתתפו מתמודדים מארצות הברית, יפן, סין ומדינות נוספות, ובסופו של מאבק הצעות נרכש השעון בידי קונה מהונג קונג תמורת 59 אלף ליש"ט - כמעט פי שישה מההערכה הגבוהה המוקדמת.

לשעון יש גם סיפור משפחתי ארוך. הוא היה שייך במקור לסבה של המוכרת, שעבד כפקיד במשרד עורכי דין בקורנוול, ולאחר מכן עבר לבתו ונשמר במשפחה במשך עשרות שנים. בני המשפחה מעריכים כי ייתכן שסבתם רכשה אותו במקור כמתנה לבעלה.

שלושה מבני המשפחה נכחו באולם בזמן המכירה, בעוד קרובים אחרים עקבו אחריה בשידור חי. בבית המכירות סיפרו כי המשפחה התקשתה להאמין כאשר המחיר המשיך לטפס, עד שלבסוף נעצר על 59 אלף ליש"ט.

בבית המכירות אמרו לאחר המכירה כי הסיפור ממחיש מדוע כדאי לבדוק היטב חפצים ישנים שעוברים בירושה. לעיתים, פריט שנראה כמו שעון ישן הנשכח בקופסת תכשיטים עשוי להתברר כאוצר נדיר המבוקש על ידי אספנים ברחבי העולם.