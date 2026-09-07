רובוט בתוך רובוט: iRobot חשפה שואב שמתפצל כדי לנקות מתחת לספה

iRobot הציגה בתערוכת IFA 2026 בברלין קונספט חדש ושאפתני לעולם הניקיון הביתי: Roomba Duo, מערכת רובוטית דו-יחידתית שבה רובוט ניקוי גדול משמש כבסיס נייד, וממנו נשלח רובוט קטן נוסף למשימות באזורים צרים ונמוכים.

במקום להסתמך על מכשיר יחיד שאמור להתמודד עם כל סוגי המשטחים והמכשולים בבית, iRobot מציעה חלוקת עבודה בין שני רובוטים בעלי יכולות שונות. היחידה הגדולה מטפלת בניקוי המרכזי של הרצפה, בעוד הרובוט הקטן נפרד ממנה ונשלח לנקות מתחת למיטות, ספות ורהיטים נמוכים.

רובוט גדול למשימות הקשות

היחידה הראשית של Roomba Duo היא רובוט גלילי וגבוה יחסית, במשקל של כ־30 קילוגרם. היא מיועדת לשאיבה, שטיפה וניקוי של כתמים עקשניים באמצעות קיטור.

המערכת כוללת את PowerSpin Max Roller Mop - גליל שטיפה שמפעיל לחץ של כ־4.7 קילוגרם על הרצפה. בתוך הרובוט נמצא גם גוף חימום היוצר קיטור, שנועד לרכך לכלוך שהתייבש לפני שהגליל שוטף ואוסף אותו.

בהדגמה שנערכה בדוכן של iRobot בתערוכה, הרובוט עבר מעל ערימת ספגטי, שאב את שאריות המזון ולאחר מכן שטף את המקום שבו היה הלכלוך. מדובר בניסיון של החברה להציג יכולת הקרובה יותר לשטיפת רצפה ממשית, ולא רק להעברת מטלית לחה על המשטח.

רובוט קטן שיוצא למשימה

המרכיב המסקרן ביותר במערכת הוא היחידה המשנית: רובוט קטן שממוקם בחלקו העליון של הרובוט הראשי. זרוע מכנית מרימה אותו ומשחררת אותו לרצפה כאשר יש צורך לנקות אזורים שהיחידה הגדולה אינה יכולה להגיע אליהם.

בשלב זה, הרובוט הקטן מבוסס על Roomba Plus 575 Combo, וגובהו כ־8.35 סנטימטרים בלבד. הממדים המצומצמים מאפשרים לו להיכנס מתחת לספות, מיטות ורהיטים נמוכים - מקומות שבהם הרובוט הראשי, הגבוה והכבד יותר, יתקשה לפעול.

שתי היחידות אמורות לשתף מפת בית אחת דרך אפליקציית iRobot ולתאם ביניהן את משימות הניקוי בזמן אמת. כך, הרובוט הגדול יכול לזהות אזור שאליו אינו מסוגל להיכנס, לשחרר את היחידה הקטנה, ולהמשיך בינתיים בעבודה בחלק אחר של הבית.

עדיין לא בדרך לחנויות

למרות ההדגמה הפומבית והעניין שעורר המוצר בתערוכה, iRobot מדגישה כי Roomba Duo אינו מוצר מסחרי בשלב זה אלא אבטיפוס רעיוני. לחברה אין עדיין תאריך השקה, מחיר או התחייבות שהמערכת תגיע לשוק.

לדברי נציגי החברה, מטרת הפרויקט היא לבחון כיצד צרכנים מגיבים לרעיון של כמה רובוטים מתמחים שפועלים יחד בבית אחד. מבחינת iRobot, זו עשויה להיות דרך לפתור מגבלה מוכרת של שואבים רובוטיים: רובוט גדול לרוב מציע יכולת ניקוי חזקה יותר, אך מתקשה להיכנס למקומות נמוכים; רובוט קטן זריז יותר, אך מוגבל יותר מבחינת כוח, קיבולת ויכולת שטיפה.