'במשך 100 שנה כולם טעו': הצפרדע הנפוצה התגלתה כמין חדש

צפרדע נפוצה שחיה ביערות מערב אקוודור ודרום קולומביה קיבלה סוף סוף שם מדעי משלה, לאחר שבמשך יותר ממאה שנה זוהתה בטעות כמין אחר. המין החדש קיבל את השם Pristimantis milpe ותואר רשמית במחקר שפורסם בכתב העת המדעי ZooKeys.

מדובר במקרה חריג במיוחד. מינים חדשים שמתגלה קיומם למדע הם פעמים רבות בעלי חיים נדירים, כאלה שחיים באזור קטן או שקשה מאוד למצוא אותם. כאן הסיפור הפוך לחלוטין: הצפרדע החדשה נפוצה על פני שטח של יותר מ-67 אלף קמ"ר באזור יערות הצ'וקו, מגובה פני הים ועד לגובה של כ-1,200 מטרים. היא גם אינה שקטה במיוחד. הזכרים משמיעים בלילות קריאה חזקה וקצרה שמזכירה צליל "קליק", ולכן קל יחסית לזהות את נוכחותם.

אז איך מין נפוץ כל כך הצליח להסתתר מהמדע במשך כל כך הרבה זמן? התשובה היא שהוא כלל לא הסתתר. במשך שנים חוקרים פשוט קראו לו בשם הלא נכון.

הפרשה החלה בדגימות של צפרדעים שנאספו באקוודור עוד במאה ה-19 ונשמרו במוזיאון להיסטוריה של הטבע בלונדון. במשך השנים נקשרו אוכלוסיות הצפרדעים החיות באזור לשם המדעי Pristimantis subsigillatus. אלא שכאשר החוקר סנטיאגו רון מהאוניברסיטה הקתולית האפיפיורית של אקוודור הגיע ללונדון ובחן מחדש את דגימות המקור שעליהן התבסס השם, התבררה הטעות.

החוקרים השוו בין הדגימות ההיסטוריות לבין צפרדעים חיות שנאספו כיום באזור הצ'וקו וגילו כי בעלי החיים שכונו במשך עשרות שנים P. subsigillatus אינם תואמים למעשה לדגימת המקור של אותו מין. בעקבות הבדיקה נערך מחדש הסיווג הטקסונומי, והאוכלוסייה המוכרת קיבלה מעמד של מין חדש בשם Pristimantis milpe.

למין החדש יש גם הבדלים בולטים בין זכרים לנקבות. אצל הנקבות ניתן למצוא לעיתים צבעים כתומים או כחולים בהירים באזור הירכיים, לצד כתמים שחורים, בעוד שהזכרים נוטים להיות בעלי צבע אחיד יותר. הזכרים פעילים בלילה וקוראים מתוך עלים, שיחים וצמחי ברומליה מעל קרקע היער.

לדברי החוקרים, המקרה ממחיש עד כמה אוספי טבע היסטוריים עדיין חיוניים למדע. דגימות שנאספו לפני יותר ממאה שנה עשויות לאפשר למדענים בני זמננו לבדוק מחדש שמות וסיווגים, להשוות אותם לבעלי חיים החיים כיום ולפתור טעויות שהשתרשו במשך דורות.