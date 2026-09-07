אודיה שמה סוף לשמועות: זה מה שהיא חשפה באמצע הלילה

אודיה ( (צילום טל עבודי) )

אחרי לא מעט רמזים, טעימות וציפייה מצד המעריצים, עכשיו זה רשמי: אודיה אזולאי בדרך לאלבום חדש. באמצע הלילה (שני) הזמרת שמה סוף לספקולציות והודיעה בחשבון האינסטגרם שלה כי הפרויקט החדש אכן בדרך - והוא יגיע כבר ביום רביעי.

לצד ההודעה, אודיה שחררה גם טעימה קטנה מתוך קליפ חדש וחשפה פרטים ראשונים על מה שמחכה באלבום.

"יש אווירה של וודקה ואי.פי ביום רביעי"

"איש של מילה לא כותב מגילה", כתבה אודיה. "יש אווירה של וודקה ואי.פי ביום רביעי". בהמשך רמזה גם לאופי של הפרויקט החדש: "וגם קודש וגם חול, הכל מהכל בקיצור".

בין השירים החדשים שצפויים לצאת נמצאים "פאפית", "דילן", "נמשכת לעצמי" ו"ואני בחסדך בטחתי" - שיתוף הפעולה החדש עם בן צור. גם "רוצי ילדה", שיצא ב-2022, יהיה חלק מהפרויקט.

הציפייה ל"פאפית" כבר נבנתה בתקופה האחרונה, לאחר שאודיה פרסמה ברשת חלקים מהשיר והצליחה לסקרן את המעריצים, שמחכים כעת לגרסה המלאה.

ולמה דווקא 11:07?

גם השעה שבה בחרה אודיה להשיק את הפרויקט אינה מקרית. האלבום צפוי לצאת ביום רביעי בדיוק בשעה 11:07 - השעה שבה, כחלק מהקונספט שמלווה את הפרויקט, האסטרואיד אמור לפגוע בכדור הארץ.

"יום רביעי 11:07 להיות פה בבקשההה. אני אוהבת אתכם ומתרגשת. בשם השם נעשה ונצליח", סיכמה את הפוסט.