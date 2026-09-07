( הדס פרוש / פלאש90 )

המתקפות בימין נגד ריצתו העצמאית של תא"ל (במיל') עופר וינטר ומפלגתו מעוררות זעם רב במחנה הלאומי, וכעת מגיעה תגובה חריפה מצדו של ד"ר רן ברץ, לשעבר ראש מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה.

בפוסט נוקב שפרסם ברץ, הוא מביע אכזבה קשה מהתנהלות הימין כלפי וינטר ומזהיר מאיבוד העקרונות הבסיסיים של המחנה. "צר לי, אבל השנאה של הימין לווינטר ומפלגתו – שבה מי שאני מכיר הוא איש ימין ברור – מראה שהמחנה הלאומי כבר לא ממש לאומי", פתח ברץ את דבריו.

ברץ הסביר את כוונתו והתייחס לשינוי העמוק שעובר הימין לטענתו: "תמיד אמרנו שהיתרון של השמאל הוא שאנחנו בימין, בגלל הרגש הלאומי שלנו, תמיד מחפשים את הסולידריות, את האחווה, תמיד נושיט יד לצד השני – והשמאל מנצל את זה נגדנו. אז לא. זה כנראה נגמר. הבנטיזם והקפלניזם השתלטו על הימין".

בהמשך דבריו יצא ברץ במתקפה חזיתית על גורמים בימין המנהלים את הקמפיין נגד וינטר: "אנשים שהיו מתונים וראויים מתנהגים כאחרוני התועמלנים חסרי המוסר, המצפון והסולידריות. אנחנו בשפל שלא זכור לי כמותו. אפס שיקול דעת, הפצת שנאת חינם, זריעת פאניקה ופרנויה, ותעמולה דוחה. ממש עצוב. שיטות בנט נגד נתניהו והליכוד – מועתקות לגמרי נגד וינטר".

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את דבריו סיים ברץ באזהרה קשה לעתיד המחנה כולו והפנה קריאה להרגעת הרוחות: "כמו שאמרתי שבנט יחריב את הציונות הדתית, כי קל לזרוע פירוד ושנאה אבל אחרי זה קשה לאחד, זה מה שקורה עכשיו בהיקף רחב יותר למחנה. קחו אלף צעדים אחורה".