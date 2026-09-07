אחרי 12 פרקים בלבד: הפודקאסט האהוב ביותר בישראל נסגר

אחרי 12 פרקים, לא מעט עקיצות, קטילות ואורחים שלא תמיד ידעו מה מחכה להם, הפודקאסט "פרובוקציה" בהנחיית יובל קצה מגיע לסיומו. במקביל, קצה מסיים גם את דרכו כחבר צוות בבית הפודיום, שם עבד כיוצר תוכן ומנהל סושיאל.
לא עוד פודקאסט של שאלות ותשובות
"פרובוקציה" ניסה לעשות משהו קצת אחר בנוף הפודקאסטים הישראלי. במקום עוד ריאיון רציני ומנומס, קצה הכניס את המרואיינים שלו לשיחה צינית ומשוחררת, שכללה עקיצות, ירידות וקטילות - על האורחים עצמם ולא פחות מכך על המנחה.
הכול נעשה ברוח טובה, עם הרבה הומור וצחוקים, כשהרעיון היה להוציא את המרואיינים מהשיחות הרגילות שהם כבר רגילים אליהן ולפגוש אותם באווירה אחרת לגמרי.
במהלך 12 הפרקים הגיעו לאולפן לא מעט שמות מוכרים ומפתיעים, בהם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לירי אלבג, אלעד הגמד, יובל המבולבל, אלאיה הוף ואורחים נוספים, שכל אחד מהם נכנס בדרכו לעולם הציני של "פרובוקציה".
קצה נפרד גם מבית הפודיום
כעת, אחרי 12 פרקים, הפודקאסט מגיע לסיומו - ואיתו מסתיימת תקופה נוספת עבור קצה. המנחה מסיים את דרכו כחבר צוות בבית הפודיום, לאחר שהיה חלק מהחברה כיוצר תוכן ומנהל סושיאל.
קצה מצדו מסכם את "פרובוקציה" כפרויקט שהסתיים בהצלחה מסחררת, אבל כבר מבהיר שהסיום הזה הוא לא בדיוק פרידה. לדבריו, בקרוב צפוי להגיע פרויקט חדש ומפתיע.
אז "פרובוקציה" אמנם יורד מהאוויר אחרי 12 פרקים בלבד, אבל לפי הרמזים של קצה - כנראה שלא נצטרך לחכות יותר מדי כדי לגלות מה הדבר הבא.