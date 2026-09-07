אחרי 12 פרקים בלבד: הפודקאסט האהוב ביותר בישראל נסגר

אחרי 12 פרקים, לא מעט עקיצות, קטילות ואורחים שלא תמיד ידעו מה מחכה להם, הפודקאסט "פרובוקציה" בהנחיית יובל קצה מגיע לסיומו. במקביל, קצה מסיים גם את דרכו כחבר צוות בבית הפודיום, שם עבד כיוצר תוכן ומנהל סושיאל.

לא עוד פודקאסט של שאלות ותשובות

"פרובוקציה" ניסה לעשות משהו קצת אחר בנוף הפודקאסטים הישראלי. במקום עוד ריאיון רציני ומנומס, קצה הכניס את המרואיינים שלו לשיחה צינית ומשוחררת, שכללה עקיצות, ירידות וקטילות - על האורחים עצמם ולא פחות מכך על המנחה.

הכול נעשה ברוח טובה, עם הרבה הומור וצחוקים, כשהרעיון היה להוציא את המרואיינים מהשיחות הרגילות שהם כבר רגילים אליהן ולפגוש אותם באווירה אחרת לגמרי.

במהלך 12 הפרקים הגיעו לאולפן לא מעט שמות מוכרים ומפתיעים, בהם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לירי אלבג, אלעד הגמד, יובל המבולבל, אלאיה הוף ואורחים נוספים, שכל אחד מהם נכנס בדרכו לעולם הציני של "פרובוקציה".