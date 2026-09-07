נתניהו עונה לבית הדין: זה המועד בו אפרסם את השריונים

ראש הממשלה נתניהו ענה לבית הדין של הליכוד, והתרעם על דרישת חברי בית הדין לחשוף את זהות המשוריונים תוך זמן כה קצר, אך הודיע כי בכוונתו לפרסם אותם ללא דיחוי.

בתגובה להוראת בית הדין הפנימי של הליכוד, ראש הממשלה נתניהו הודיע כי בכוונתו לפרסם את זהות הדמויות אותן בכוונתו לשריין בשורות המפלגה.

מטעם ראש הממשלה נמסרה בתגובה לדדליין שהוצב על ידי בית הדין: "בכוונת המשיבה להעביר את רשימת המשוריינים מחר בבוקר, כך לחברי המזכירות תהיה שהות מספקת של כמה שעות, לעיין בה".

בתשובת ראש הממשלה מחו על הזמן הקצר שהוקצב באופן בהול על ידי בית הדין המפלגתי: "המשיבה שומרת על זכותה להשלים טיעון ולהגיש אסמכתאות, נוכח פרק הזמן החריג והבלתי סביר שניתן לה".

בנוסף, התגובה תקפה התבטאויות חבר בבית הדין, שהתבטא בתקיפות במסגרת ההחלטה: "המשיבה מוחה גם על הביטוי החריף שנכלל בהחלטה, אודות הח"מ. ביקורת שיפוטית עניינית היא כמובן לגיטימית, אך ביטוי אישי חריף זה לא היה דרוש להכרעה, והוא מתייחס לטיעון משפטי שהח"מ העלה בשם התנועה, על דעתה ובמסגרת חובתו המקצועית כלפיה. בנסיבות אלה עלולה האמירה ליצור מראית עין של עמדה מוקדמת כלפי בא כוח המשיבה, דווקא בשעה שהוא נדרש להתייצב בפני אותו דיין ולהשיב בתוך 115 דקות. לפיכך מתבקש בית הדין למחוק את הביטוי, ולמצער להבהיר כי אין בו משום הטלת דופי אישי".