כניעה ביטחונית: הצלב האדום יחזור לבקר מחבלים בכלא

לראשונה מאז פלשו מחבלי החמאס אל העוטף בשעה 06:29 של השביעי באוקטובר והתחילו בטבח הגדול בהיסטוריה הישראלית, ביקורי הצלב האדום אל מחבלים כלואים בבתי הכלא בישראל יחודשו.

ההחלטה במערכת הביטחון מגיעה לאחר שבחודש יוני ביטל בית המשפט העליון את הצו עליו חתם השר ישראל כ"ץ האוסר את ביקורי הארגון בבתי הכלא באופן מתמשך.

הביקורים צפויים להתחיל לצאת לפועל כבר תוך ימים, ייתכן עד יום רביעי. זאת למרות מידע ביטחוני שסיפק ארגון השב"כ הקובע כי ביקורי הצלב האדום הפכו לנתיב תקשורת של מחבלים לעולם מעבר לכותלי בית הכלא.

השב"כ הצביע על חשש כי חידוש הביקורים עלול להוביל לשחיקה ביטחונית בעקבות העברת מידע של אנשי הצלב האדום אל המחבלים הכלואים. השר כ"ץ בעצמו הגדיר את המשך הביקורים כ"פגיעה חמורה בביטחון המדינה".

אנשי הצלב האדום כבר עודכנו בהחלטה, וחלקם כבר עושים את דרכם לארץ לקראת חידוש הביקורים .