8 שנים למותו: עשרה דברים שלא ידעתם על מק מילר

מק מילר ( צילום: שטארסטוק )

היום (שני), 7 בספטמבר, מציינים שמונה שנים למותו של הראפר מק מילר, שהלך לעולמו בגיל 26 בלבד. מהילדות במשפחה יהודית וההצלחה שהגיעה כבר בגיל צעיר, דרך הזוגיות המתוקשרת עם אריאנה גרנדה ועד המוזיקה שממשיכה לצאת גם אחרי מותו - הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. מק מילר הוא בכלל לא השם האמיתי שלו מק מילר נולד בשם מלקולם ג'יימס מק'קורמיק ב-19 בינואר 1992 בפיטסבורג שבפנסילבניה. בתחילת דרכו המוזיקלית הוא השתמש בשם הבמה Easy Mac, ורק בהמשך אימץ את השם Mac Miller - השם שהפך בתוך כמה שנים למוכר ברחבי העולם. 2. הוא גדל בבית יהודי וחגג בר מצווה אמו של מילר הייתה יהודייה ואביו נוצרי, אך הוא גדל כיהודי ואף חגג בר מצווה. לאורך השנים הוא לא הסתיר את החיבור שלו ליהדות, דיבר על החגים היהודיים שחגג בילדותו ואף היה לו קעקוע של מגן דוד על ידו. 3. בגיל 15 הוא כבר הוציא מוזיקה מילר היה מחובר למוזיקה מגיל צעיר ולימד את עצמו לנגן בפסנתר, גיטרה, בס ותופים. בגיל 14 הוא התחיל לעשות ראפ, וכבר שנה לאחר מכן החליט לקחת את התחום ברצינות: כשהיה בן 15 בלבד הוציא את המיקסטייפ הראשון שלו, "But My Mackin' Ain't Easy", תחת השם Easy Mac. משם המשיך להוציא מוזיקה ולצבור קהל, עד שהתחביב של גיל ההתבגרות הפך לקריירה של ממש.

מק מילר ( צילום: שטארסטוק )

5. אלבום הבכורה שלו הגיע ישר למקום הראשון

הפריצה הגדולה הגיעה בשנת 2011 עם אלבום הבכורה "Blue Slide Park", שהגיע למקום הראשון במצעד האלבומים האמריקאי. ההצלחה הפכה את מילר, שהיה אז רק בן 19, מאמן צעיר שצמח דרך מיקסטייפים לאחד השמות המדוברים בהיפ-הופ האמריקאי.

6. מאחורי ההצלחה הוא התמודד עם התמכרות

לצד הקריירה שהלכה וצמחה, מילר דיבר לאורך השנים גם על הצדדים המורכבים יותר בחייו. המוזיקה שלו עסקה בין היתר בדיכאון, בשימוש בסמים ובהתמכרות, והסגנון הקליל שאפיין חלק מהחומרים המוקדמים שלו הלך והפך עם השנים לאישי וכבד יותר.

6. הוא ואריאנה גרנדה היו חברים הרבה לפני שהפכו לזוג

הקשר בין מק מילר לאריאנה גרנדה התחיל דרך המוזיקה. השניים הכירו ושיתפו פעולה עוד לפני שהפכו לזוג, וב-2013 מילר השתתף בלהיט שלה "The Way". רק כמה שנים מאוחר יותר, ב-2016, החברות הפכה לזוגיות מתוקשרת שנמשכה כמעט שנתיים. במאי 2018 השניים נפרדו, כארבעה חודשים בלבד לפני מותו של מילר.

7. גם שנים אחרי מותו אריאנה ממשיכה להנציח אותו

מותו של מילר הותיר חותם משמעותי על גרנדה, שלאורך השנים המשיכה להזכיר ולהנציח אותו. ב-"thank u, next" היא התייחסה אליו בשמו הפרטי, מלקולם, ושרה שהיא מודה לו ושהלוואי שיכלה להודות לו בעצמה, משום שהיה "מלאך". בהמשך שילבה מחוות נוספות לזכרו, וב-2023, כשציינה עשור ל-"The Way", הוציאה מחדש את השיר והשאירָה בסופו את שמו כמחווה. גם שנים לאחר מותו היא המשיכה לדבר על ההשפעה שהייתה לו עליה ועל הקריירה המוזיקלית שלה.

אריאנה גרנדה ( צילום: שטארסטוק )

8. חודש לפני מותו הוא הוציא את "Swimming"

באוגוסט 2018 הוציא מילר את אלבומו החמישי, "Swimming", שנחשב לאחד הפרויקטים המזוהים ביותר איתו. האלבום הציג צד בוגר ואישי יותר שלו וכלל בין היתר את "Self Care". אלא שחודש בלבד לאחר יציאתו מילר הלך לעולמו, ובהמשך זכה האלבום למועמדות לפרס הגראמי.

9. הוא מת בגיל 26 ממנת יתר מקרית

ב-7 בספטמבר 2018 נמצא מילר ללא רוח חיים בביתו בלוס אנג'לס, כשהוא בן 26 בלבד. בהמשך קבע חוקר מקרי המוות כי סיבת המוות הייתה מנת יתר מקרית כתוצאה משילוב של פנטניל, קוקאין ואלכוהול. מותו עורר הלם בקרב מעריציו ובעולם המוזיקה, במיוחד לאחר שנים שבהן דיבר בגלוי על ההתמודדות שלו עם שימוש בסמים.

10. המוזיקה שלו המשיכה לצאת גם אחרי מותו

מותו של מילר לא עצר את המוזיקה שהשאיר אחריו. בשנת 2020 יצא האלבום "Circles", שעליו עבד לפני מותו, ובשנים שלאחר מכן המשיכו בני משפחתו ועיזבונו לשחרר חומרים מהארכיון. בשנת 2025 יצא גם "Balloonerism", אלבום שהוקלט ברובו יותר מעשור קודם לכן - הוכחה לכך שגם שמונה שנים אחרי מותו, הקול של מק מילר עדיין ממשיך להגיע לקהל.