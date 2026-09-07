סקר מנדטים: האופוזיציה מתרסקת; גוש נתניהו נוסק

( יונתן זינדל / פלאש90 )

סקר מנדטים של חדשות 12 שנערך ברקע הגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, מעלה כי מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מתייצבת בראש הטבלה עם 25 מנדטים, בעוד מפלגת השלטון 'הליכוד' בראשות בנימין נתניהו ניצבת במקום השני עם 21 מנדטים.

מפלגת 'ביחד' גורפת 13 מנדטים, ואחריה מפלגת 'הדמוקרטים' עם 11 מנדטים. בגזרת המפלגות הבינוניות, 'ישראל ביתנו' ו'יהדות התורה' מקבלות 8 מנדטים כל אחת, בעוד ש"ס ו'הרשימה המשותפת' עומדות על 7 מנדטים כל אחת.

בציבור הדתי-לאומי, מפלגות 'הציונות הדתית' ו'עוצמה יהודית' מקבלות 6 מנדטים כל אחת. מפלגת רע"ם מקבלת 4 מנדטים, ומפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר מצליחה לעבור את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים. מעברה של מפלגתו של וינטר אל מעל לאחוז החסימה מחולל שינוי משמעותי במפת הגושים: הפער בין הגושים מצטמצם מ-9 מנדטים ל-5 מנדטים בלבד.

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מנגד, הסקר מציג תמונת מצב מורכבת עבור שורה של מפלגות וחיבורים שלא מצליחים לעבור את אחוז החסימה, בהן הבלוק הטכני של 'יועזליכה' (יועז הנדל וירון זליכה), מפלגת 'כחול לבן' בראשות בני גנץ, מפלגת 'ישראל תחילה' ומפלגת 'נעם'.