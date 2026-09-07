משרד הבריאות: "מי שבא במגע יש לפנות בדחיפות למיון"

משרד הבריאות ( דוד כהן / פלאש90 )

משרד הבריאות מעדכן היום (שני, 7 בספטמבר 2026) על זיהוי תן נגוע במחלת הכלבת ביישוב מעיין ברוך שבגליל העליון. החקירה האפידמיולוגית בנושא עדיין נמשכת, ונכון לשעה זו לא ידוע על מגעים של בני אדם או בעלי חיים עם התן.

במשרד הבריאות פונים בדחיפות לכל מי שהיה במגע, או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או עם בעל חיים משוטט, בין התאריכים 20 באוגוסט 2026 ועד 3 בספטמבר 2026 כולל. הפונים מתבקשים ליצור קשר מיידי עם לשכת הבריאות בצפת בטלפונים 04-6994257 או 04-6994200, או לפנות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריהם על מנת לשקול מתן טיפול מונע. במשרד מדגישים כי לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות ישירות לחדר מיון בבית החולים הקרוב.

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בעקבות האבחון, משרד הבריאות מפרסם מספר הנחיות חירום:

הורים לילדים מתבקשים לברר עמם בדחיפות האם היו במגע עם בעלי חיים חשודים באזור. בעלי חיות מחמד נקראים ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי לצורך וידוא מצב חיסונן של החיות. כמו כן, הציבור מתבקש להעביר את המידע למטיילים ולנופשים הנמצאים באזור וביישובים הסמוכים.

במשרד הבריאות מזכירים כי בכל מקרה של נשיכה או שריטה מבעל חיים, יש לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדיקת צורך בטיפול מונע נגד כלבת.