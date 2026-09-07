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הסוף הגיע? בארה"ב כבר חוגגים את נפילת החות'ים

המתקפה של הכוחות הממשלתיים של תימן על המורדים החות'ים תפסה רבים מופתעים, ובארצות הברית יש כבר כאלה שחוגגים את "נפילת האימפריה החות'ית"

20:17
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הנשיא טראמפ (צילום: Leib Abrams/Flash90)

המורדים החות'ים נכנסו למצב של נסיגה כמעט כוללת בצפון המדינה, לאחר מתקפת פתע משמעותית של הכוחות הממשלתיים של תימן, אשר נתמכים על ידי סעודיה ושבטים מקומיים.

כעת, בזמן שהלחימה על הקרקע עוד נמשכת, יש כבר כאלה במסדרונות השלטון האמריקאי שממהרים להספיד את ארגון הטרור התימני.

תקיפות ארטילריות בתימן

ג'ו וילסון, חבר קונגרס ממפלגתו של הנשיא טראמפ, מיהר לצאת ולחגוג את האירוע, וחזה את נפילתם הקרובה של המורדים החות'ים.

וילסון חגג בהודעה ברשתות: "אימפריית המוות וההרס החות'ית מתפוררת בידי העם התימני. תימן חופשית!".

במקביל, טארק סאלח, חבר במועצה הממשלתית המנהלת של הממשלה התימנית הגולה, הכריז כי הפעולה כנגד החות'ים היא מתקפה משולבת לכיתורם בכל החזיתות.

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