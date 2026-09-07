הסוף הגיע? בארה"ב כבר חוגגים את נפילת החות'ים

הנשיא טראמפ ( צילום: Leib Abrams/Flash90 )

המורדים החות'ים נכנסו למצב של נסיגה כמעט כוללת בצפון המדינה, לאחר מתקפת פתע משמעותית של הכוחות הממשלתיים של תימן, אשר נתמכים על ידי סעודיה ושבטים מקומיים.

כעת, בזמן שהלחימה על הקרקע עוד נמשכת, יש כבר כאלה במסדרונות השלטון האמריקאי שממהרים להספיד את ארגון הטרור התימני.