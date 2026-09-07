חיזוק משמעותי: מצטרפת חדשה למפלגה של בני גנץ

ברקע הסערות הפוליטיות שלפני תום הגשת הרשימות, יו"ר כחול לבן בני גנץ מציג חיזוק ציבורי משמעותי: ד"ר עליזה בלוך, שהתמודדה עד כה במסגרת מפלגת "האחדות" של גלעד ארדן, מצטרפת באופן רשמי לרשימת כחול לבן לכנסת ה-26.

בלוך, אשת חינוך מוערכת ומי שכיהנה כראש עיריית בית שמש, נחשבת לדמות פופולרית בעלת יכולת מוכחת לייצר חיבורים בין המגזר הדתי, החרדי והכללי. הצטרפותה מגיעה בהמשך ישיר למגעים שניהלה המפלגה לחיזוק השורות לאחר פירוק מפלגת 'האחדות'.

יו"ר המפלגה בני גנץ בירך את בלוך על הצטרפותה ואמר: "מדינת ישראל חייבת להקים ממשלה ציונית ורחבה שתאפשר להתמודד עם אתגרי המדינה. עליזה, שהוכיחה במעשיה את היכולת לחבר בין קצוות שונים, היא תוספת משמעותית לרשימת כחול לבן".

במפלגה מקווים כי צירופה של בלוך יעניק דחיפה אלקטורלית מחודשת לקראת ימי ההכרעה ויסייע למשוך קהלים מגוונים מהמרכז והימין הממלכתי.