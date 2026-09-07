הפרשן הבכיר מעריך: זה הסיכוי שהימין יפסיד את השלטון

אזהרה חריפה בימין מפני תרחיש של אובדן שלטון: איש התקשורת והפרשן יעקב ברדוגו פתח את תוכניתו ברדיו 'גלי ישראל' באזהרה נוקבת לגבי פיצול הקולות במחנה הלאומי, והציב תזכורת כואבת לראשי המפלגות לקראת סגירת הרשימות.

"הדבר הכי מרכזי היום הוא איחוד קולות ימין – רק זה יביא ניצחון", הבהיר ברדוגו בפתח הדברים. "יש רוב לימין בארץ, אבל יש אפשרות לימין להפסיד 7 מנדטים, אם לא יותר".

ברדוגו ניתח את מפת הריצה הנפרדת מימין לסיעת השלטון והזהיר מפני הסתברות גבוהה של אובדן קולות מתחת לאחוז החסימה: "יש היום שלוש מפלגות ימין שהן מימין לליכוד. במצב כזה, הסיכוי שאחת מהן לא תעבור את אחוז החסימה הוא קרוב ל־100%, והסיכוי ששתיים מהן לא יעברו הוא בערך 75%".

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על רקע זה, תקף ברדוגו את החלטתו של תא"ל (במיל') עופר וינטר לרוץ באופן עצמאי בראש מפלגת 'עמך ישראל': "לכן המשחקים של עופר וינטר הם בעיניי מסוכנים".