החות'ים נמלטים: צבא תימן מכריז על עוד כיבושים

התמרון התימני ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

הכוחות החמושים תחת ממשלת תימן הלגיטימית פרסמו הודעה רשמית בה אישרו את הדיווחים על מתקפת פתע והרחבת חזית הלחימה עם המורדים החות'ים, כולל כיבושים נרחבים במחוז אל-ג'אוף בצפון המדינה

על פי הודעת הצבא הממשלתי, מתבצעת כעת מתקפה ארטילרית כוללת וכבדה על עמדות וריכוזי כוחות של המורדים החות'ים, בהכנה לפעולה נרחבת אף יותר. דובר הכוחות החמושים הממשלתיים, אלוף-משנה מג'ד אל-נזילי, הודיע כי הכוחות ממשיכים להתקדם בעקביות ומשיגים ניצחונות בחזיתות אל-ג'וף ומעבר.

מחוז אל-ג'אוף ( צילום: ויקימדיה )

בנוסף מסר הקצין כי: "כוחותינו המזוינים מכוונים לאל-יתמה בארטילריה כהכנה לכניסת הכוחות והשבטים, כוחותינו מתכוננים לפעולה ופונים לכיוון אל יתמה, ובכוונתם להמשיך".

אל יתמה היא טריטוריה במערב מחוז אל-ג'אוף, המחברת את המחוז אל רשת הכבישים המרכזית המובילה אל נמלי המדינה הצפוניים.