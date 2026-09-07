היועץ הבכיר של בן גביר סירב למקום ריאלי ברשימה

הצעת שריון ברגעים המכריעים לפני סגירת הרשימות: השר לביטחון לאומי ויו״ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, הציע ליועצו הבכיר ולדובר המפלגה, אריאל אלחרר, מקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הקרובה. אלחרר הודה לשר על האמון הרב, אך השיב כי בשלב זה הוא מעדיף להמשיך בתפקידו ולהוביל את מערך הדוברות וההסברה של השר והמפלגה מאחורי הקלעים.

"מערכת הבחירות הקרובה קריטית לעוצמה יהודית ולגוש הימין", הסביר אלחרר את החלטתו לוותר על המושב בכנסת. "דווקא בתקופה הזו, מול תקשורת שמנסה פעם אחר פעם להקטין ולטשטש את הישגי השר והמפלגה, מערך דוברות והסברה חזק – הוא חיוני במיוחד. לכן ביקשתי להמשיך במשימה ולהתמקד בהצלחת עוצמה יהודית בבחירות הקרובות".