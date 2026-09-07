סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

אחרי הפרישה של מיכאל ביטון: בני גנץ בהחלטה דרמטית

אחרי הודעת הפרישה של מיכאל ביטון מכחול לבן, יו"ר המפלגה בני גנץ קיבל החלטה דרמטית

19:41
תגובות
(תומר ניוברג / פלאש90)

למרות הסערות והטלטלות של השעות האחרונות בגוש, במפלגת כחול לבן משדרים עסקים כרגיל ומבהירים כי בני גנץ אינו מתכוון לסגת מהמרוץ לכנסת ה-26.

על פי דיווח של יובל קרני, גורם בכיר בכחול לבן התייחס לשמועות סביב עתיד המפלגה והבהיר בנחרצות: "בני גנץ מתמודד עד הסוף ותהיה לנו רשימה טובה מאוד".

גנץ גיוס חרדים

במקביל, במפלגה פועלים לחיזוק השורות ברגעים האחרונים שלפני סגירת הרשימות לוועדת הבחירות. על פי הדיווח, מנוהלים כעת מגעים לצירופה של עליזה בלוך, המשובצת במפלגת "האחדות" של גלעד ארדן.

צירופה האפשרי של בלוך, שנחשבת לדמות פופולרית ובעלת זיקה חזקה לציבור הכללי והדתי-לאומי, מגיע כחלק מהמאמצים של גנץ להציג רשימה מגוונת ובעלת משקל ציבורי לקראת ימי ההכרעה.

גיא עזרא

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
הצטרפו אלינו