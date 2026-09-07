אחרי הפרישה של מיכאל ביטון: בני גנץ בהחלטה דרמטית

( תומר ניוברג / פלאש90 )

למרות הסערות והטלטלות של השעות האחרונות בגוש, במפלגת כחול לבן משדרים עסקים כרגיל ומבהירים כי בני גנץ אינו מתכוון לסגת מהמרוץ לכנסת ה-26.

על פי דיווח של יובל קרני, גורם בכיר בכחול לבן התייחס לשמועות סביב עתיד המפלגה והבהיר בנחרצות: "בני גנץ מתמודד עד הסוף ותהיה לנו רשימה טובה מאוד".

במקביל, במפלגה פועלים לחיזוק השורות ברגעים האחרונים שלפני סגירת הרשימות לוועדת הבחירות. על פי הדיווח, מנוהלים כעת מגעים לצירופה של עליזה בלוך, המשובצת במפלגת "האחדות" של גלעד ארדן. צירופה האפשרי של בלוך, שנחשבת לדמות פופולרית ובעלת זיקה חזקה לציבור הכללי והדתי-לאומי, מגיע כחלק מהמאמצים של גנץ להציג רשימה מגוונת ובעלת משקל ציבורי לקראת ימי ההכרעה.