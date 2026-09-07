תשכחו מעוגת דבש: כנאפה חמה עם דבש ופיסטוקים לראש השנה

פריכה מבחוץ, נמסה מבפנים ועם סירופ דבש חם מעל: הכנאפה האישית הזאת היא בדיוק הקינוח שתרצו להוציא בסוף ארוחת ראש השנה. והיא הרבה יותר פשוטה להכנה ממה שהיא נראית.
כנאפה אישית עם דבש ופיסטוקים
מצרכים ל-6 מנות אישיות
- 300 גרם שערות קדאיף
- 100 גרם חמאה מומסת
- 250 גרם גבינת ריקוטה
- 200 גרם מוצרלה מגוררת
- 2 כפות אבקת סוכר
- ½ כפית תמצית וניל
- ½ כוס פיסטוקים קלויים וקצוצים
לסירופ הדבש
- ½ כוס מים
- ⅓ כוס סוכר
- 3 כפות דבש
- 1 כפית מיץ לימון
- 1 כפית מי ורדים או מי זהר, לא חובה
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-190 מעלות. מפרידים בעדינות את שערות הקדאיף ומערבבים היטב עם החמאה המומסת, עד שכולן מצופות.
- בקערה נפרדת מערבבים את הריקוטה, המוצרלה, אבקת הסוכר ותמצית הווניל.
- משמנים היטב תבנית מאפינס. מניחים בכל שקע שכבה נדיבה של קדאיף ומהדקים לתחתית ולדפנות.
- מניחים במרכז כל שקע כף או שתיים ממלית הגבינות, מכסים בשכבה נוספת של קדאיף ומהדקים בעדינות.
- אופים במשך 20-25 דקות, עד שהקדאיף מקבל צבע זהוב עמוק והופך לפריך.
- בזמן שהכנאפה בתנור מכינים את הסירופ: שמים בסיר קטן מים, סוכר, דבש ומיץ לימון, מביאים לרתיחה ומבשלים כ-5 דקות. מסירים מהאש ומוסיפים מי ורדים או מי זהר, אם משתמשים.
- מוציאים את הכנאפות מהתנור, מחלצים בזהירות מהתבנית ויוצקים מעל מעט מסירופ הדבש בעודן חמות.
- מסיימים עם פיסטוקים קצוצים ומגישים מיד.