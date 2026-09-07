תשכחו מעוגת דבש: כנאפה חמה עם דבש ופיסטוקים לראש השנה

כנאפה עם פיסטוקים ( צילום: AI )

פריכה מבחוץ, נמסה מבפנים ועם סירופ דבש חם מעל: הכנאפה האישית הזאת היא בדיוק הקינוח שתרצו להוציא בסוף ארוחת ראש השנה. והיא הרבה יותר פשוטה להכנה ממה שהיא נראית.