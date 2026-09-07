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קינוחים לראש השנה

תשכחו מעוגת דבש: כנאפה חמה עם דבש ופיסטוקים לראש השנה

כנאפה אישית חמה עם קדאיף פריך, מילוי גבינות, דבש ופיסטוקים. קינוח קל להכנה ומרשים במיוחד לראש השנה

19:33
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כנאפה עם פיסטוקים (צילום: AI)

פריכה מבחוץ, נמסה מבפנים ועם סירופ דבש חם מעל: הכנאפה האישית הזאת היא בדיוק הקינוח שתרצו להוציא בסוף ארוחת ראש השנה. והיא הרבה יותר פשוטה להכנה ממה שהיא נראית.

כנאפה אישית עם דבש ופיסטוקים

מצרכים ל-6 מנות אישיות

  • 300 גרם שערות קדאיף
  • 100 גרם חמאה מומסת
  • 250 גרם גבינת ריקוטה
  • 200 גרם מוצרלה מגוררת
  • 2 כפות אבקת סוכר
  • ½ כפית תמצית וניל
  • ½ כוס פיסטוקים קלויים וקצוצים

לסירופ הדבש

  • ½ כוס מים
  • ⅓ כוס סוכר
  • 3 כפות דבש
  • 1 כפית מיץ לימון
  • 1 כפית מי ורדים או מי זהר, לא חובה

אופן ההכנה

  1. מחממים תנור ל-190 מעלות. מפרידים בעדינות את שערות הקדאיף ומערבבים היטב עם החמאה המומסת, עד שכולן מצופות.
  2. בקערה נפרדת מערבבים את הריקוטה, המוצרלה, אבקת הסוכר ותמצית הווניל.
  3. משמנים היטב תבנית מאפינס. מניחים בכל שקע שכבה נדיבה של קדאיף ומהדקים לתחתית ולדפנות.
  4. מניחים במרכז כל שקע כף או שתיים ממלית הגבינות, מכסים בשכבה נוספת של קדאיף ומהדקים בעדינות.
  5. אופים במשך 20-25 דקות, עד שהקדאיף מקבל צבע זהוב עמוק והופך לפריך.
  6. בזמן שהכנאפה בתנור מכינים את הסירופ: שמים בסיר קטן מים, סוכר, דבש ומיץ לימון, מביאים לרתיחה ומבשלים כ-5 דקות. מסירים מהאש ומוסיפים מי ורדים או מי זהר, אם משתמשים.
  7. מוציאים את הכנאפות מהתנור, מחלצים בזהירות מהתבנית ויוצקים מעל מעט מסירופ הדבש בעודן חמות.
  8. מסיימים עם פיסטוקים קצוצים ומגישים מיד.

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